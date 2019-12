Lukijoilta: Työehtosopimusshoppailun lopettaminen liikaa keskustalle

Lukijoilta: Tammikuun kihlaus 1940 – tiedättekö?

Tammikuussa 1940 oli hätä. Työnantajat hyväksyivät, että ammattiliitoilla on sopimusoikeus. Suojeluskunnat ilmoittivat, että kaikilla on on oikeus liittyä suojeluskuntaan. Työväenliike ilmoitti, että jäsenet voivat liittyä suojeluskuntaan. Lue lisää