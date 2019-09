Lukijoilta: Tuulivoimarakentamisen paikalliset hyödyt ja esitettyjen laskelmien riippumattomuus

Lukijoilta: Osakeyhtiön toiminta

Viime aikoina on keskusteltu osakeyhtiöiden toiminnasta valtion yhtiöiden osalta. On tulkittu, että omistaja(t) ei voi puuttua yhtiön toimintaan vaikka omistaisi sen 100-prosenttisesti. Tämä on tullut esille erityisesti silloin, kun osakeyhtiön hallitus ei ole noudattanut saamiaan ohjeita (tai ne ovat olleet puutteelliset) tai hallitus on laajentanut saamiaan oikeuksiaan toimia yhtiön parhaaksi. Lisäksi on keskusteltu siitä, kuka osakeyhtiötä todellisuudessa johtaa: osakkaat (omistajat), hallintoneuvosto, hallitus vai toimitusjohtaja. Lue lisää