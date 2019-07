Lukijoilta: Tuulisia päiviä Kurikassa

Lukijoilta: Elintarviketeollisuus on vahvasti mukana kehittämässä energiatehokkuutta

Suomessa puhutaan paljon liikenteen ja energiateollisuuden mahdollisuuksista energian käytön tehostamisessa. Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala, joka työllistää maamme ruokaketjussa suoraan ja välillisesti noin 340 000 henkilöä. Myös ruokien ja juomien valmistuksessa energian tuottamisella ja sen käytön tehokkuudella on siten merkittävä rooli. Huoli ilmastonmuutoksesta on voimakkaasti esillä elintarvikealalla. Lue lisää