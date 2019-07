Lukijoilta: Turvapaikkapolitiikkaa on muutettava

Ilkka-lehden pääkirjoitus 2.7. puhuu turvapaikkapolitiikasta. Tekstin pontimena olivat ne kahdeksan turvapaikanhakijaa, jotka Suomi haluaa pelastaa laivasta Italiasta.

Turvapaikkapolitiikka ei tule muuttumaan, sanoo kansanedustaja Antti Kurvinen.

Syytä olisi.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ei toteudu kaikkien vuonna 2016 tehtyjen lakimuutosten jälkeen.

Me turvapaikanhakijoiden tukihenkilöt olemme ajautuneet myös antamaan turvapaikanhakijoille oikeudellista neuvontaa – kutsunkin monia meistä pop up -juristeiksi. Me olemme ottaneet lukuisia kertoja yhteyttä kansanedustajiin ja kuvailleet oikeusturvan aukkoja ja ongelmia.

Silloinen sisäministeri Paula Risikko vakuutti kuitenkin kaiken olevan kunnossa ja sanoi kantavansa vastuun noudatettavasta politiikasta.

Kansanedustaja Antti Kurvinen oli yksi niistä harvoista kansanedustajista, jotka vastasivat sähköpostiini. Hänen vastauksensa oli kuitenkin väärä: ”Luotan viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään”.

Samaa vakuuttivat myös vaalikentillä tavatut Juha Sipilä ja Petteri Orpo. Kaikki he kieltäytyivät näkemästä asiain todellista tilaa.

Kun meidän tukihenkilöiden vaatima ja Owal Groupin toteuttama Migri-tarkastus lopulta tehtiin, se toi esiin juuri ne puutteet, joita me tukihenkilöt olemme huomanneet ja yrittäneet tuoda julki.

Nyt kenelläkään ministerillä ja kansanedustajalla ei ole yhtään oikeaa syytä olla näkemättä, miten turvapaikanhakijoiden asemaa on kurjistettu.

Pohjalaisella rohkeudella tekemään oikeita tekoja nyt! Turvapaikkapolitiikan suunta on muutettava, niin että sitä toteutetaan ihmisoikeuksia noudattaen.

Kaarina Heiskanen

Nuorten turvapaikanhakijoiden vapaaehtoinen tukihenkilö

Suolahti