Lukijoilta: Turvaa tulevaisuutesi

Usein kuulee kysymyksen, miksi lähdit ehdokkaaksi? Siihen löytyy hyvin yksiselitteinen syy. Juuri sinä. Sinä olet syy, miksi olen mukana.

Haluan ja tarjoan todellista vastavoimaa Sipilän johtaman hallituksen politiikalle, joka on unohtanut monesti juuri sinut. Politiikka unohtaa usein juuri ihmisen, jonka elämää se lupaa parantaa. Se unohtaa usein varsinkin ne, jotka eivät pidä itsestään meteliä.

Vanhuspalvelut ovat yksi iso esimerkki tällaisesta politiikasta. Vaalien ja esille tulleiden räikeiden laiminlyöntien jälkeen poliitikot heräävät jälleen talviuniltaan ja saapuvat muuttolintujen tapaan kertomaan, kuinka nämä asiat pitää laittaa kuntoon. Samat keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajat, jotka ensi töikseen hallituksessa aikoivat laskea hoitajamitoitusta nykyisestä 0,5 vielä alhaisemmaksi 0,4: ään, muistavat jälleen vaalien alla heidätkin.

Sipilän johtama hallitus ajoi viimeiseen saakka sote-uudistusta, joka olisi ollut julkisten palveluiden alasajoa, palveluiden keskittämistä ja ulkoistamista sotejättien rahanteolle. Onneksi aika voitti ja uudistus kaatui, samalla se kaatoi teatraalisesti myös istuvan hallituksen. Monen ikäväksi kuitenkin liian myöhään.

Markkinavoimat ovat hyvä renki, mutta todella huono isäntä. Suomessa pitäisi seuraavalla eduskuntakaudella säätää laki, joka kieltää voitot niin vanhus-, kuin vammaispalveluissa, sekä varhaiskasvatuksessa.

Ylikansalliset yritykset, jotka haaveilevat muhkeista sotemarkkinoistamme, on syytä pitää erossa hoidon ja hoivan piiristä lainsäädännöllä. Tietyt palvelut tulee tuottaa julkisina palveluina, sillä voitontavoittelu ei näihin palveluihin kuulu. Yksityisen yrityksen ensimmäinen, toinen ja vielä kolmas tehtävä on tuottaa voittoa, sitä voittoa ei voida hyväksyä ihmisten perustarpeista säästämällä ja palvelua heikentämällä. Jokainen ansaitsee inhimillisen elämän.

Eduskunnan valtasuhteet ovat olleet sekä poliittisesti, että rakenteellisesti pitkään retuperällä. Päätöksenteossa on näkynyt jo pitkään tavallisen arjen asiantuntemuksen puute.

Keskustan johtaman hallituksen leikkaukset pienituloisten ihmisten ennestään pieniin tuloihin ja menojen korotukset lääkeomavastuihin ja palvelumaksuihin kertoo sekä kovasta politiikasta heikompiosaisia kohtaan, että täydellisestä arjen asiantuntemattomuudesta.

Pienituloiset suomalaiset eläkeläiset, duunarit ja opiskelijat ansaitsevat nykyistä parempaa ja se tapahtuu ainoastaan vaihtamalla miljonääri-Sipilän johtaman hallituksen edustajat inhimillisen politiikan tekijöihin.

Kaikki ei voi olla politiikassa kaupan. Poliittinen oikeisto muistaa mainita joka keskustelussa, kuinka Suomessa on korkeat verot. Fakta on kuitenkin, että hyvinvointivaltio tarvitsee toimiakseen verotusta. Usein unohtuu se, että mitä niillä katetaan, on se syy siihen, miksi pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia kadehditaan maailmalla.

Suomessa on harmaan talouden ja veronkierron takia muodostunut verovaje, jota poliittinen oikeisto mielellään olisi kattamassa kovilla leikkauksilla ihmisten perusturvaan.

Harmaan talouden pelurit ja pörssikeinottelijoiden tulot on saatava saman verotuksen piiriin, kuin palkkatulojen. Näin taataan kaikille ihmisille inhimillinen kohtelu ja pystytään keventämään verotusta sieltä mistä sitä kuuluu, eli pienituloisilta kansalaisilta.

Juha-Matti Kiviluoma (vas.)

kansanedustajaehdokas

Teuva