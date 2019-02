Lukijoilta: Turkistilan tarkastukset

Lukijoilta: Eduskunta on mitä julkisin ryöstäjä

Eduskuntavaaliehdokas Ville Korpinen (SDP) Kurikasta kirjoittaa 23.2. Ilkassa otsikolla Sähköenergian siirtomaksut on julkinen ryöstö: ”On surullista seurata miten nämä kapitalistivetoiset siirtomarkkinayhtiöt saavat ryöstää ihan julkisesti meitä tavallisia kansalaisia.” Korpinen on muuten oikeassa, mutta ryöstäjän nimi on väärin. Lue lisää