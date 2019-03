Lukijoilta: Turhaa leikkiä yhden tai kahden äänen enemmistöllä!

Kansalaiset tarvitsevat laajan enemmistön tulevaisuuden sote-uudistamiseen!

Olisi aivan oikein, että parlamentaarisesti katsottaisiin vaalien jälkeen kaikkien poliittisten eduskuntapuolueiden yhteistyöllä, miten meitä suomalaisia hoidetaan.

Onko se nykyinen malli vai tuo hallintomuutos maakunnallisesta järjestäjästä ylipäätään niitä 3 miljardin euron säästöjä tuova malli?

Kun kuitenkin on faktaa se, että meillä jokaisella on terveys syntyessämme melkein jokaisella ns. Ok. Synnynnäisiä sairauksia lukuunottamatta. Elämän jatkuessa toisista tulee varakkaita, joistakin keskituloisia ja muutamista heikkotuloisimpia.

Kaikin kuitenkin olemme suomalaisia ja meille jokaiselle kuuluu järjestää tasapuolinen ja oikeudenmukainen pääsy terveyspalveluiden käyttäjiksi, kun me niitä kulloinkin tarvitsemme. Yhteiskuntaan on vain jo syntynyt julkisia ja yksityisiä palvelutuottajia.

On mielestäni viisaampaa näin vaalien alla tuumata asiat kerran vielä kunnolla, kuin vääntää väen väkisin pienellä yhden tai kahden äänen enemmistöllä pakkomielteisesti ja kivuliaasti uuteen sote-kokonaisuuteen!

Tekee pitkään kipeää, jos tällaisessa uudistuksessa eivät kaikki eduskunnan puolueet saa vaikuttaa rakentavasti kansalaistemme terveyden kehittämiseen ja järjestäjämallin suunnitteluun ihan aidosti ja oikeasti.

Kun jokainen puolue olisi otettu mukaan, voisimme todeta, että tämä on se meidän malli. Me teimme sen yhdessä. That is it.

Raimo Ristilä

Seinäjoki