Lukijoilta: Tuomio 16.4.

Suomen rehellisin poliitikko Juha Sipilä, on joutunut kokemaan sen, että sananlaskuihin ei kannata uskoa. Sillä rehellisyys ei todellakaan maata peri, vaan maan perivät ne, joilla on liukas kieli ja ketunhäntä kainalossa ja jäniksen käpälä taskussa ja sulka hatussaan.

Menneen kauden kaikki vääryydet joita hallitus monen mielestä teki, olivat yhden miehen aikaan saannoksia, eli Juha Sipilän, siis monen mielestä!

Petteri Orpolta kuultiin useasti sellainen lause, että kyllä tätä kokoomus on koko ajan pitänyt tärkeänä ja hyvä, että me tämä nyt saatiin maaliin. Näin siis aina kun hallituksen joitain toimia kehaistiin, mutta aina kun satoi lokaa, niin Petteri oli sitä mieltä, että valitettavasti hallitus on joutunut näin toimimaan.

Kun taas Juha Sipilä on aina ollut valmiina ”ottamaan vastuuta” ja hyvät asiat, myös hän laskenut hallituksen piikkiin. Sipilällä oli valtavasti energiaa ja hyviä ideoita kun hallituskausi alkoi, mutta ammattiyhdistysten ankaralla propagandalla pikkuasiat suurenneltiin ja lytättiin lakkouhan voimalla ja loput kariutuivat demokratiaan ja politiikkaan.

Sipilä on varmaan yksi huonoimmista poliitikoista, mitä keskustalla on koskaan ollut, sillä hän toimi kuten yksityisessä yrityksessä toimivat hyvät johtajat. Hän ei tuonut keskustan ajatuksia esiin, vaan esitteli asiat hallituksen asioina ja maan parhaaksi, jolloin se melkein unohtui, että Juha Sipilä on keskustan puheenjohtaja, tai tämän päivän jälkeen oli puheenjohtaja.

Oli Sipilällä yksi iso virhe joka kummastutti muitakin kuin minua, eli miksi hän otti ja piti Anne Bernerin liikenneministerinä? Se oli varmaan yksi ”potkulauta” vaalimenestyksen menetykselle.

Missä on Antti Rinteen rehellisyys? Ja missä on Petteri Orpon rehellisyys? Kumpikin toi selvästi esiin sen, että toisen kanssa ei hallitukseen voida mennä! Liian suuret arvo erot, liian kovaa ihmisvastaista politiikkaa ja toinen moittii hyvinvointivaltion alasajosta ja veroilla tappamisesta.

No nyt on kuulemma jo pitkin talvea käyty neuvotteluita! Onko tämä nyt oikein niitä kohtaan jotka nimenomaan äänestivät kokoomusta vastaan, jotta SDP pääsee valtaan ja hyvät arvot saadaan taas kunniaan?

Näissä vaaleissa ja varsinkin jälkipuheissa taitaa olla vain yksi rehellinen mies, eli Jussi Halla-Aho.

Hän ei ole käytännössä luvannut yhtään mitään ja senkin vähän mitä häneltä on rautakangella irti saatu, hän on perustellut ja kieltäytynyt lupaamasta, ”saatikka ennustamaan”.

Olihan näissä vaaleissa sentään yksi hyväkin asia ja se on se, että Paavo Väyrynen pääsi eläkkeelle! Koville se otti ja varmaan rahaakin paloi, mutta kyllä kannatti erota keskustasta, perustaa Kansalaispuolue ja käydä pressan vaalit ja sitten viimeinen niitti Seitsemän tähden puolue. Oli kyllä sinnikäs ukko, että onnea vain eläkefaarille, kyllä sitä kaikesta irti pääsee kun aikansa yrittää.

Politiikasta on helppo heilahtaa urheilun puolelle, jos nimittäin suomalaiset urheilijat pitäisivät hyvänä tuloksena sitä, ettei ole menty eteenpäin, mutta ei ole menty taaksekkaan päin, niin on ymmärrettävää, ettei mitaleita hiihtäjille ropise. Kuten RKP ja kristilliset olivat todella iloisia vaalivoitostaan, joka oli sama tulos kuin edellisissäkin vaaleissa?

Lopuksi se naisten menetetty maailman mestaruus! Miksi sitä päätöstä ei muka voida muuttaa jälkeenpäin? Kun koko maailma, paitsi Yhdysvallat ja se saksalainen tuomari, ovat sitä mieltä, että tuomio oli väärä ja kulta kuuluu Suomen naisille! Jaetaanhan näitä mitaleita dopinginkin takia vielä vuosien jälkeen!

Juha Niemi

hämmästynyt

Ilmajoki