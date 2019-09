Lukijoilta: Tukehtuuko keskusta?

Maan johdon tärkein tehtävä on pitää perustukset kunnossa ja varmistaa, että talous on kestävällä pohjalla ja asiat kehittyvät tulevien sukupolvien hyväksi. Vai onko?

Samalla kun hallitus purkaa tehtyjä työllisyystoimia ja ripottelee rahaa uusiin pysyviin menoihin, joita ’’tulevaisuusinvestoinneiksi’’ kutsutaan, sakkaa maailmantalous yhä voimakkaammin. Onko alijäämän keskellä ja taantuman kynnyksellä viisasta raapia loputkin rahat laarista ja ottaa velkaa päälle?

Näin hallitus valitettavasti toimii. Kaikki hallituksen tekemät lupaukset rakentuvat 75 prosentin työllisyysasteen ja kahden prosentin talouskasvun varaan. Käytännössä molempien tavoitteiden saavuttaminen on haastavaa jo nykyisillä työkaluilla.

Sen sijaan, että hallitus olisi esittänyt edes yhden uuden toimen kakun kasvattamiseksi, on se antamassa moukaria nykyisille keinoille.

Valtaapitävien tulisi hoksata opposition muistutukset siitä, että maailmantalouden kehitys on edelleen heikentynyt. Suomen tärkeimpien vientimaiden talousuutiset eivät ole kivaa luettavaa alkaen Saksasta, jossa tehdastilaukset ovat heinäkuussa supistuneet peräti 5,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Suomessa ikävät uutiset näkyvät viiveellä, sillä iso osa viennistämme on vientimaiden investointeja tukevia hyödykkeitä. Tämän kaltainen vienti on suhdanneherkkää ja maailmantalouden kylmät aallot iskevät pieneen talouteemme vielä vähän kovemmin. Pääministeri Rinteen hermostunut nauru tuskin työtätekeviä lohduttaa, jos jälleen ajaudumme laajojen lomautusten tielle.

Sopiikin siis kysyä, miksi hallituksen tulevaisuusmiljardeja ei laitettu maata ja taloutta vahvistaviin pilareihin, kuten korkeakoulutukseen ja väyliin?

Ei tarvitsisi rehtoreiden kysellä maakuntalehdissä rahojen perään, saataisiin väylien pullonkauloja avattua ja kasvatettua työssäkäyntialueita. Talous kasvaisi ja tulisi sitä oikeaa jakovaraa. Mihin unohtuivat innovaatiot, saavutettavuus ja työtätekevät?

Hallitukselle tärkeintä lienee saada ilmiöpöytien ideat lihaksi kiireellä – kerääntyvistä myrskypilvistä ja tulevaisuudesta välittämättä. Mikä on maakuntamme ison vanhan mörön rooli tässä kaikessa? Muistan monen keskustalaisen sanoneen keväällä, että onneksi keskusta on katsomassa perään. Ei siltä vaikuta.

Pakko se on myöntää, vaikka karvaalta tuntuu. Juha Sipilää on hieman ikävä. Samalla kun moni keskustalainen kansanedustaja on kehunut Sipilän saavutuksia edellisellä kaudella talouden elvyttämisen suhteen, työnsi toinen käsi miehen jyrkänteeltä alas. Ensiksi keskustasta lähtivät nuoret naiset, ja nyt yrittäjiltä näyttää menneen usko tuuliviirin lailla kääntyneeseen puolueeseen. Tällä hetkellä keskustaa kannattaa enää sen kovin ydin maakunnan satraappeineen.

Tilaa valmiiksi kapeassa vasemmistossa vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa on vähän. Onko keskustan rooli hallituksessa vain jäykästä, hallinto edellä toimivasta aluepolitiikasta huolehtiminen, vai tulisiko rohkeasti ryhtyä hallituksen kamreeriksi? Tukehtuuko keskusta vasemmalle?

Aku Autio (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Jalasjärvi, Kurikka