Lukijoilta: Törkeää mustamaalausta!

Lukijoilta: Maailmanloppua odotellessa

On se vaan metkaa tämä Suomen kansa. Tai ainakin osa siitä. 4 vuotta sitten Kataisen six-pack-hallituksen jälkeen Suomi oli konkurssin partaalla ja edessä oli Kreikan surkeus. Nyt neljä vuotta myöhemmin talous on yksi Suomen historian parhaimmista. Kuitenkin sen aikaansaanut Juha Sipilä on nyt suurinpiirtein ”hirtetty”. No, ”kukaan ei ole profeetta omalla maallaan”, sanoo vanha sananlasku. Lue lisää