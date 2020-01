Lukijoilta: Toipumiseen tähtäävä päihdehoito – uhka yhteiskunnalle?

Ikävä oli lukea Minnesota-hoidon tilanteesta. Surullista. Sieltä on meidänkin perheemme toipumuspolku aikanaan, kohta 11 vuotta sitten, lähtenyt, kuten myös halu auttaa muita päihdeperheitä ja kehittää toipumiskeskeistä hoitoa Suomessa.

Uskon, että lukemattomien perheiden lisäksi myös jokainen toipumiskeskeistä päihdehoitoa tarjoava yrittäjä ja alan toimia voi olla hengessä mukana, kun tietää, miten kovaa työtä työotteemme eteenpäin vieminen on.

Voisi puhua, jopa taistelusta ihmishenkien ja perheiden puolesta, Suomen päihdehoidon suunnan muutoksesta, uudistamisesta, joka ei todella tule ilman sinnikästä ja periksiantamatonta uurastusta, rohkeutta kohdata vaikeita hetkiä, ottaa riskejä, tuoda näkyväksi epäkohtia, mutta ennen kaikkea toipumista.

Kasvoja toipumiselle, se on koko toipumiskeskeistä kenttää yhdistävä tekijä, siitä meidät tunnetaan. Tuloksista, joita ei Suomessa peräänkuuluteta tai tutkita. Tuloksista, joita nykyisessä päihdehuoltolaissa ei edes odoteta, mutta joita me tavoittelemme ja saavutamme siitä huolimatta.

Jokainen yrittäjä on luonnollisesti vastuussa omasta toiminnastaan ja sen kehittämisestä sekä ajan vaatimuksiin vastaamisesta niin koulutuksellisesti kuin valvovien tahojen kriteerien täyttämisestä ja niihin sopeutumisesta. Niiden mukaan on elettävä ja yhteistyökykyä on löydyttävä. Nämä tekijät mahdollistavat eteenpäin menon, ammatillisen työotteen, turvallisen, luotettavan, laadukkaan ja tuloksekkaan hoidon tuottamisen.

Nuoria kuolee huumeisiin enemmän, työikäisiä kuolee alkoholiin, perheissä voidaan huonosti päihteiden vuoksi. Läheisriippuvuus on tuntematon diagnoosi, mutta totta sadoille tuhansille. Päihteet ovat koko yhteiskuntamme ongelma.

Toipumiskeskeinen hoitomalli auttaa koko perhettä ja uskon sen äänen vahvistuvan myös tämän surullisen uutisen myötä, joka nosti kyyneleet silmiin, pysäytti. Toi vahvasti tähän hetkeen omatkin toivottomuuden tunteet vaikeina aikoina, joita on mahtunut runsaasti näihin kohta kahdeksaan vuoteen. Niissä hetkissä on pelastus olleet ihmiset, kiitokset, toipuminen. Jonkun ystävälliset sanat, ”teette tärkeää ja hienoa työtä.” Niillä ei kuitenkaan yrittäjä elä, muutoksen on siis tultava.

Sydämestäni toivon ja uskon, että Lapualla saadaan asiat kuntoon ja että toipumisen ääni tästä vain vahvistuu. Sydämestäni toivon tämän aktivoivan niin toipuvia perheitä, avun tarpeessa olevia, toimijoita ja päättäjiämme sekä mediaa toimimaan päihderiippuvuuden hoidon ja hoitoon pääsyn edistämiseksi sen näkyväksi tekemiseen, mikä toimii.

Sillä se toimii kun me toimimme.

Voimaa Lapualle ja voimaa meille kaikille. Asiamme on yhteinen.

Riitta Koivula

yrittäjä, vastaava psykoterapeutti

Oikeahetki

Kauhajoki