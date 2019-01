Lukijoilta: Toimistokorvaus 20,90 euroa?

Lukijoilta: Maistraatin 1/2-puhelinpalvelut

Valtion virastoiden aukioloajoista on säädetty vuonna 1994 annetulle asetuksella. Virastot ovat auki arkisin 8–16.15 ja tämä on selvää Sen sijaan ei ole säännöksiä siitä, miten asiointi puhelimitse eri virastoissa on järjestetty. Tässä suhteessa vallitsee erilaisia käytäntöjä, kuten tiettyjen virkailijoiden henkilökohtaiset puhelinajat tms. Eikä tässäkään mitään vikaa ole, kunhan kokonaisuus on järjestetty siten, että virastoon saa yhteyden muutoinkin kuin marssimalla sisään. Lue lisää