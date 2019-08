Lukijoilta: TEKSTARIT

Amazonilla, Kaliforniassa, Espanjassa ja Siperiassa palaa tuhansia hehtaareja metsiä ja suomalaisten pitäisi idunsyöjien oppien mukaan lopettaa saunan ja talojen puulämmitys, ettei synny muka haitallisia hiukkaspäästöjä, onko enää hullumpaa vihervassareilta kuultu.

Oliko muka jollekin yllätys, että Vaasa on muualla Suomessa ruotsinkielisen hurrikylän maineessa, ja johon ei kukaan haluaa muuttaa, näinhän on aina ollut ja RKP pitää jatkossakin maineen ja monikulttuurin rikkauttaan esillä.

Jos Yhdysvallat käyttää 650 miljardia dollaria sotilasmenoihin vuodessa ja Venäjä 65, kumpi näistä on suurempi ”asevarustelija”? Tämä kysymys tuli mieleen Matti Posion analyysia Ilkasta 22.8. lukiessa. Politiikka on politiikkaa, mutta matematiikka on matematiikkaa!

Eiköhän oo paree jättää juhlat juhlimatta, jos pitää tilinumeron kaa kutsua.

Näyttää kiima voittavan järjen persuissakin.

Kirjeen kulku välillä Kuortane–Seinäjoki ihmetyttää. 10 päivässä ei lapsenlapsi saanut kirjettä. Mihin katosi? Osassa kaupunkia postia jakaa mystinen kuriiri. Miksei postiauto?

Nykyhallituksen liikenneministerinä voisi pohjalaisesta näkökulmasta katsoen toimia vaikkapa turkulainen demari tamperelaisen demarin, Sanna Marinin, sijasta. Ainoatakaan positiivista ajatusta ei ole vielä kuultu Marinin suusta pääradan kehittämiseksi Helsingistä pohjoiseen. Jo tänään yli 2-kertainen määrä ruuhkautuu Seinäjoki-Helsingin välillä Turku-Helsinki välille verrattuna. Marinin katseet suuntautuvat enemmän turkulaisten toiveisiin.

Erikoisia kauppiaita liikkeellä. Väittävät että on hyvään hintaan myynnissä, vaikka todellisuudessa on kaksinkertainen hinta. Sitten hyväuskoiset ostaa, luullen tekevänsä hyvät kaupat. Näitä kauppiaita tuskin odottaa kuoleman jälkeen mikään onnellinen paikka.

Maaottelussa sunnuntaina Suomi–Afrikka 10.000 metriä ja monessa muussakin lajissa, maaottelu ei ole enää vuosiin ollut Suomi–Ruotsi-nimen arvoinen.

Tottahan uudenkin hallituksen ministerit ottavat ulkomaiset vieraansa vastaan yhdessä aviovaimonsa tai aviomiehensä kanssa.

Kauppalehdessä 20.8.2019 oli perustettavien yritysten listalla ilmajokinen yritys, joka ilmoitti nimekseen Alusasut justihi eikä melekhen oy. Kyllä pohojalaanen syrämeni oikeen riemusta sykähti! Löytyy yrittäjä, joka uskaltaa käyttää nimeä, joka ei ole vieraskielinen väännös, niin kuin yleensä nykyisin näkee. Onnentoivotukset yrittäjälle!

Säätieto se sinut aina tavoittaa – sillä on tärkeä paikka jokaisen päivässä – on tyyntä, poutaa, saiteista ja jopa myrskyäkin. Mutta on sitä happea, jota saamme elääksemme – se on raikas hengitys, jota ilman emme voi olla – sen luo luonto ihmeineen maailman. Ollaan kuitenkin hyvillä mielin – luonnon herkkä olemus on tärkeä meille ihmisille, jotenka vaalitaan sitä taidolla.

Kiina halpuuttaa Wall Streetin osakkeita.