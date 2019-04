Lukijoilta: TEKSTARIT

Mieleeni tuli jutusta tekoaltaiden veden vähyydestä, että miksi näiden altaiden pitäisi olla täynnä, kun varsinaiset järvet kärsivät veden katoamisesta. Rannat paljaina monta metriä vesi paenneena, kun näitä vesiä lasketaan noihin keinotekoisiin altaisiin. Rantojen asukkaat ja mökkiläiset ovat ihmeissään tästä juoksutuksesta kuivan kesän jälkeen. Tätä minä ihmettelen monen muun ihmisen kanssa.

Matti Jaakkola, Ylellä tarjonta on monipuolista. Aina totuudenmukainen tiedottaminen ei kaikkia miellytä, kuten ilmastomuutos. Vielä paljon täytyy asiaa rummuttaa, että tilanteen vakavuus menisi kaikille perille.

Ylen keräämän aineiston mukaan yllätystarkastukset yksityisten tarjoamaan vanhusten tehostettuun palveluasumiseen ovat harvinaisia. Valtaosa kunnista kertoo valvovansa KERRAN vuodessa ENNALTA ilmoitetulla käynnillä. Eikö valtavalla kohulla joka juuri on loppunut ollut mitään vaikutusta kuntien toimintaan?

Mauri Nygård. Hyvä kirjoitus Ilkassa 24.4. Joo Paavoa tarvittaas. Keskusta on ryvettäny ja häpäissyt jalot Santeri Alkion aatteet. Kylmää kokoomus-politiikkaa harrastettiin. Tässä tulos. Sipilä, Berner, liberalismi tappion juurisyyt. Paavo on wanhanliiton valtiomies, on näkemystä ja valtiomiehen viisautta.

Härmässä koitti kevät ja taas kaikki kaksipyöräiset rassit navettojen takaa kaivettu liikenteeseen omaksi iloksi ja muiden harmiksi sekä vaaraksi.

Voi hyvää päivää. Nyt on todettu että koira huomaa ja kärsii siitä kun näpelöit älyonalesta etkä ole läsnä. Sitten kun sen rakin kanssa vietetään laatuaikaa niin jätetään loputkin aivomassasta kotiin ja viedään eläin uimarannalle tai lasten leikkipuistoon.

Sipilä hallituksineen loi 140 000 uutta työpaikkaa. Jos nyt Rinne sitten heti alkuun palkkaa satoja hoitajia, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, opettajia (ei huuhaa-koulutuksiin), poliiseja ja työntekijöitä niille aloille, missä tarvetta on.

Perhe, 5 keskustan jäsentä mutta yksikään ei äänestä keskustan ehdokkaita missään vaaleissa niin kauan kuin Sipilä, Berner, Saarikko on puolueen jäseniä. Keskusta ei ole yritys vaan puolue ja kansanliike joka ajaa jäsenistön etua eikä sooloile omia etujaan.

Seinäjoen ja Vaasan seutujen kasvusta ja työvoiman tarpeesta tehtyyn selvitykseen viitaten (Ilkka, 25.4.), on todettava, että ulkomaisen työvoiman hankinnassa on ylläpidettävä jokin tolkku. Vallankin matalapalkkaisiin tehtäviin hakeutuu herkästi työväestöä, joiden ylläpito olisi suurelta osin sosiaaliturvan varassa. Työnantajien olisi kannettava vastuuta otossa, vaikkei Suomessa vielä ole Kanadan mallin mukaista tulijoiden arviointimenettelyä.

Sanotaan, että raha pyörittää maailmaa. Se näyttää pyörittävän myös joitakin parisuhteita. Eräskin rouva oli salasuhteessa tulevan ex-mieheni kanssa, mutta ei halua erota miehestään, kun tämä on varakas toisin kuin ex. Mites sitten suu pannaan, kun totuus puolisollesi tulee ilmi?

Kyllä täytyy ihmetellä, kuinka vähä Ilkassa kirjoitetaan Oulun Kärpistä. Hämäläisistä joukkueista kyllä on juttua, tulee aiva mieleen, sponsoroiko Ilkka hämäläisiä!? Kyllä täälä Pohjammaalla on lupa vetää aina kotiinpäin. Kärpät voittaa.

Ilkka 26.4. Hieno juttu laavukökästä, hienoa kun on kökkähenkiä. Jutun olis kruunannu kun vanhemmat olisi tuonut ne herranlahjansa jotka kröösäsi laavun tuleen. Ja vielä nimien kera.

Kylläpä on uuden torin toinen kahvila vaarallinen ”lava”, ei mitään merkintöjä reunoista, tulee paljon putoamisia, näin huonojalkaiselle on onneksi toinen kahvila ”maan pinnalla”.

Kirjoittaja ei ole käynyt Lapissa tai viime käynnistä on aikaa vierähtänyt. Pääsiäinen on monille pidennetty viikonloppuloma, jolloin ehtii käydä vaikka Lapissa asti. Silloin siellä on runsaasti hiihtäjiä laduilla sekä pitkät jonot hiihtohisseille. Poskien ei tarvitse punoittaa viinan juomisesta vaan kevätauringon jäljiltä ulkoillessa. Myös Lapista löytyy kirkkoja pääsiäisen uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Tiedotusvälineet huolissaan Kiinan ”silkkitien” laajenemisesta maailmalla. Mielestäni täysin turhaan. Onhan hyvä että maailmankauppaa tehostetaan se hyödyttää sekä meitä että kehittyviä maita. Trump lyömässä rajoja kiinni ja lisäämässä tullimaksuja, tämä on huonoa kehitystä jos sellaista halutaan etsiä.

Uuden torin laidalle ilmestyi horsman kukka. Omalla tavallaan hieno ja toki hyvin tehty. Paljon meidän veronmaksajien rahoja siihen mennyt. Olisiko ollut järkevämpää laittaa muutama monivuotinen elävä kasvi. Vielä hienompia ne olisivat olleet, ja huomattavasti halvempia. Kuulin että kaupungin talous on miinuksella. Toivottavasti jatkossa meidän veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti ja harkiten.