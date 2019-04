Lukijoilta: TEKSTARIT

Eläkeläiskeskustelussa sama lopputulos vuosikymmenestä toiseen: joku puhuu aidasta joku seipäistä ja – kas – maassa kaikki hyvin.

Autoilusta kerätään veroja 6–8 miljardia ja tien kunnossapitoon palautuu vain 1 miljardi. Onko tosiaan niin että vain perussuomalaiset eivät lisäisi autoilun verotusta?

Suomen valtion itsenäisyyden juhlarahastossa on rahaa yli 800 milj. euroa. Eikö siitä voisi laittaa edes 200 milj. euroa maaseudun huonokuntoisten teitten asfaltointiin.

Aina haukutaan ja pelotellaan ay-liikkeellä ja Antti Rinteellä. Luin kirjan Vaaran vuodet, siinä todettiin että ay-liikettä haukutaan aina mutta MTK on vielä pahempi etujärjestö. Ei kannata puhua jos ei tiedä yhtään mitään asioista.

Ilman ammattiyhdistys väkeä tässä maassa tehtäisiin edelleen orjatyötä. Olisi 72-tuntiset viikkotyötunnit. Ei ylityökorvauksia. Ei ilta-, yötyölisiä. Ei kesälomia. Ei äitiysvapaita, puhumattakaan isyyvapaista. Ei palkkaa sairausajasta. Ei irtisanomisaikaa. Ei työterveyshuoltoa. Tällaiset asiat on ay-väen aikaansaamia.

Välittömästi lisää koulutuspaikkoja lääkärikoulutukseen. Lääkäriliitto estää koulutuspaikkojen lisäämisen, koska tietävät markkinatalouden säännöt. Ei ole rakettitiedettä toimia lääkärinä. Nyt kiiruusti lisää opiskelupaikkoja. Saadaan joka niemeen ja notkoon lääkäri. Tämä olisi valtava säästö kansantaloudelle.

Niin huolissaan ollaan Alajärven keskustasta parin kymmenen kilometrin päähän suunnitellusta louhoksesta. Sen sijaan keskustan viereen, Hautasenkydölle, luvan saaneesta louhinnasta ei huolta kanneta. Möksyn mies.

Joupissa kulkee kaksi tummaan hupputakkiin pukeutunutta pikkupoikaa, jotka soittelee ovikelloja ja jättävät mummoille surua tuottavia viestejä. Kiltit vanhemmat ja opettajat muistuttakaa käytöstavoista.

Ilmastomuutos pitäisi aloittaa hampaattomasta YK:sta sillä suurimmat saastuttajat löytyvät idästä ja lännestä. Veto-oikeus poistettava ja päätöksiä, mitkä koskevat koko kansakuntaa. Ei paljon viherrä kun katsoo Moskovan jätehuoltoa , keltaliivien ja muiden aktivistien renkaidenpolttoa taikka USA:n öljynporausta ja sotateollisuutta.

Nyt kun nuoriso on alkanut marssia ja kiipeillä ilmaston puolesta, niin kesän rokki- kuin kaljakelluntatapahtumissa tehdään myös tekoja. Roskapussi käteen ja tuot ne roskat lajiteltuna roskiksiin. Sääntöhän on se, että mitä viet tapahtuma-alueelle, tuot sen omin kätösin kierrätysroskikseen.

Kyllä S. Vaismaa, kiinteistövero on perusteeton yrittävien ihmisten sakkomaksu kokonaan. Pitää poistaa. 581 e, ei taajamassa.

Jätevesiasetus valmisteltiin ja ideoitiin alun perin Paavo Lipposen sinipunahallituksessa ympäristöministeri Satu Hassin johdolla. Asia löytyy kyllä googlettamalla.

Suomessa on poliitikkojen piirissä paljon puhuttu Suomen kansainvälistämisestä, sen eduista ja väistämättömyydestä. Toki on selvää, että elämme myös tällä maailmankolkallamme globaalisessa maailmassa. Liikennevälineet, kauppa ja tietotekniikka ovat luoneet suunnitelmallisesti sen. Mutta onko maahanmuuttoliikehdintä aitoa kansainvälistymistä? Monet eivät sitä sellaisena pidä, sillä suurissa väestösiirtymissä vaikuttavat pakottavat äkkipäätökset.

Sandra-monologi Seinäjoki-salissa olisi ollut monin verroin nautittavampi, jos ääni olisi kuulunut muuallekin kuin katsomon etuosaan. Esityksen pääsylippu oli sen verran tyyris, että olisi pitänyt huolehtia asiat kuntoon.

Nyt kun on saatu lapset ja nuoret ihmiset aivopestyä ilmastovouhotukseen olisi jo korkea aika kertoa heille konkreettista asiaa siitä, kuinka he voisivat oikeasti vaikuttaa asioihin. Eli ei lennellä lentokoneilla ulkomaanlomille, ostella jatkuvasti uusia muotiasusteita, elektroniikkaa, mopoautoja, vaan kävellään, ajetaan polkupyörillä ja kierrätetään vaatteita, lomaillaan Suomessa, ja säästetään sähköä, vaikka nyt aluksi! Opettajilla on tässä asiassa iso rooli, jos vanhemmat eivät ole asioita hoitaneet.