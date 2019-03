Lukijoilta: TEKSTARIT

Lukijoilta: Eläkeläiset, nyt olisi aika iskeä

Nyt on aika eläkeläisten iskeä eikä tyytyä siihen, mitä politiikot lupaavat. Ehdokkaat on asetettu ja vaalikiertueet käynnistetty. Nyt meidän eläkeläisten, digiyhteiskunnasta syrjäytyneiden ja nukkuvien on herättävä. Meidän on ensin rajattava ehdokkaat, joita emme missään nimessä äänestä. Viime vaiheessa niputamme äänet ehdokkaille, jotka sitoutuvat ajamaan meidän asiaamme. Lue lisää