Lukijoilta: TEKSTARIT

Ahneus on huipussaan. Se tekee tunteettomaksi. Se on piilovaikuttimena monissa asioissa. Niin kuin näemme esimerkiksi vanhusten hoidosta tänä päivänä. Me kyllä tiedetään miten asioitten pitäis olla. Tietoa on paljon, mutta sydäntä vähän. Hän, joka kaiken tietää on sanonut, että ”viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja”. ”Ihmiset ovat itserakkaita, rahanahneita...” jne. Viimeinen aika. Mitä meinaat, onkohan se nyt?

Missähän mahtaa papit ja piispat olla mielipiteineen, kun vanhuksien hoidosta on kysymys, olivat usein teeveessä puolustamassa karkoitettavia maahan tulijoita, jopa kirkkoon majoittivat, nyt ovat hiljaa...

Kyllä meiltä eläkeläisiltä vie muutkin osansa kuin 2 hoitolaitosta. Veroja maksettu 50 v. Esim. 2000 brutto/kk, vero noin 25%... Pankkiin pitäisi olla älypuhelimia, ettei olis palvelumaksut korkeat, toki tietokone, että vois jotain asioida. Korttia, korttia ja numerot? Nuoret ok. Kun joku välittäisi useammin kuin 4 vuoden välein (vaalit). Tekis jotain, että jäis sitä ostovoimaa.

Nyt on valtakunnallinen suruaika Matti Nykäsen, huonosti kohdeltujen vanhusten ja Olli Lindholmin vuoksi!

60 vuotta sitten pelkäsin kulkea naapurin riihen ohi ”haamujen” takia. Ja nyt pelottaa taas, jos joutuu laitoshoitoon, kun niissä todellakin on ”haamuhoitajia”. Pitääkö olla huolissaan”?

Ketuilleko äänioikeus? Nyt kun koko Suomi on huolissaan vanhusten hoidosta ja Oulun alaikäisten raiskauksista niin Seinäjokelainen porukka keskittyy tarhakettujen viihtyvyyteen ja oikeuksiin!

Suurkiitos sinulle asiakaspalvelija Alajärven poliisilaitoksen palvelupisteessä maanantaina. Olin sählännyt aikavaraukseni kanssa. Toimit joustavasti kiireen keskellä ja hoidit asiani ruokatunnillasi.

Oikeutta Vanhuksille Etelä-Pohjanmaan piiri vaatii vanhustenhoitoloihin lajinomaisia virikkeitä, kuivia vaippoja ja lukitsemattomia ovia ja että eettisesti kestämätön vanhustarhaus on lopetettava Suomessa, tarvittaessa teemme salakuvausiskuja hoitoloihin ja julkaisemme videot netissä.

Onkohan Reijo Karhinen lukenut Isoakirjaa, siellähän sanotaan: Jolla paljon on, sille lisää annetaan ja jolla vähän on, siltä otetaan se vähäkin pois. Edellinen viisas Jorma Ollilahan olisi siirtänyt maatilat luomuun.

On Mattia nyt jaksettu riepotella joka sorttiin. Että pappikin kehtasi olla tuollaisessa ohjelmassa mukana. Kun ainakin kuoleman ja hautajaisten väli pitäisi olla rauhoitettu.

Sipilän pidennetyn kikyn voisi aloittaa eduskunnasta. Neljän vuoden kokeilu yleisen kiky-työaikalain ja vuosilomalain mukaan niin lainvalmistelukin onnistuisi. Ja tietenkin kahdeksan–neljäntoista tunnin jälkeen mennään omin kustannuksin kotiin.