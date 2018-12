Lukijoilta: TEKSTARIT

Olisiko Vaasan sittenkin pitänyt saada päivystyssairaalan oikeudet?? Siellä on toimiva ja osaava syöpäpotilaiden hoito, joka mättää Seinäjoella pahasti. Potilas ehtii menehtyä ennen kuin pääsee hoitoihin. Pelkkä paperien pyörittäminen kuukausia ei auta potilasta. Missä vika??? Lääkäreiden tiedon/taidon puutteesta, vai rahako ratkaisee??

Olet oikeassa Tuomo Kangas... ennen oli miehet rautaa, laivat oli puuta hiiohei, nykyään, laivat on rautaa, miehet keskittää mielenkiintonsa pulttuunsa.

Naispappeus. Joo tiedän miten suurin osa ihmisistä suhtautuu, kun kysyn arasti, ja nöyrästi, että olisiko vielä mahdollista, että kotikirkossani saisi ehtoollisen miespapilta? Tietenkin myös miespapin tulisi uskoa Kristukseen, ja että Raamattu on ihan oikeasti Jumalan puhetta meille kaikille. Suokaa mahdollisuus, edes kerran kuukaudessa pyhään ehtoolliseen, sellaisena kuin Jumala on sen tarkoittanut!

Koulun joulujuhlien uskonnollisuutta ja armeijan sotilaspapistoa vastustetaan. Vapaa-ajattelijat ja kommunistit eivät kuitenkaan vastustane joulun tai pääsiäisen palkallisia vapaita?

Jotenkin tuntuu koomiselta että on turvapaikanhakija ja on itse vaaraksi muille, tekemällä rikoksia! Mielestäni olisi paikallaan että turvapaikanhakija palautetaan takaisin kotimaahansa rikostensa sovittamiseksi!

Oodi, uusi Helsingin keskuskirjasto, aivan lähellä rautatieasemaa, on saanut kovasti kehuja. Sana, ”oodi”, sisältää monia, myönteisiä ilmauksia, joista jotkin tulkitaan mm. seuraavasti: ”lennokas, lyyrillinen runo”, oodi ilolle, jne. Tämä uusi kirjasto onkin todella upea. Suomessa mahdollisesti vain Tampereen ja Seinäjoen kirjastot yltänevät vastaavankaltaiseen ihailuun. Ainakin ulkomaiset turistit näin meille vakuuttavat.

Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita, joiden käyttäytymisen kantaväestö odottaisi olevan nimenomaan turvallista, koska turvaa ovat tulleet täältä hakemaan. Tässä on kuitenkin petytty. Otsikon optimistinen lause, ”Seksuaalikasvatus on keino rikosten ehkäisyyn” (Ilkka, 16.12.), ei ainakaan nopeasti tehonne.

Mekin ihmettelemme joulun sanoma -aiheisten joulukorttien puuttumista kauppojen hyllyiltä kuin myös Ilkan joulutervehdysten kuvavalikoimista!

Postinkulku on ollut epävakaata jo pitkään, mutta nyt se leikkii jo ihmishengelläkin. Tärkeä vastaanotto-/tutkimus-kutsukirje tuli laatikkoon vasta seuraavana päivänä, kun toimenpide olisi pitänyt olla edellisenä päivänä aamulla. Kirje sairaalasta lähetetty ajoissa, asia tarkistettu.

Kiitos Elämä-sivuston kirjoituksista 17.12. Ja erityisesti siitä että julkaisette kansalaisten mielipiteitä. Sain Kilpailu- ja kuluttajaviraston kiinnittämään huomiota Veikkauksen räikeään mainontaan ja pelikoneiden sijoitteluun. He vertasivat Alkoa ja Veikkausta, jotka kumpainenkin aiheuttavat samaa kurjuutta kansalle, ainoastaan Veikkaus on saanut markkinointioikeuden, Miksi?

Seinäjoen keskussairaalan henkilöstöjohtaminen vaatii pikaista päivittämistä. Kuuluisa Huhtatorille asti ulottuva jono on kääntynyt toiseen suuntaan.

Härmän Liikenne, nyt 6- ja 10-linjat kulkeen entisiä reittejä, ihmiset joutuu meneen vilkkaiden teiden yli päästääkseen kouluun ja linjan vaihtoon.

Perussuomalaiset ovat täysin oikeassa ettei Suomen tarvitse kantaa yhtään enempää vastuuta järjettömässä ilmastopolitiikassa kuin muukaan Eurooppa. Eikä tuo ole edes populismia vaan järjen ääni. Tavallinen maalla asuva kansa tuosta laskun maksaisi.

Pakkanen ja muutama sentti lunta toivat taas Vähäkyrö–Vaasa-väliselle tielle nämä ajotaidottomat nysvääjät jotka vetävät 60–70 km vauhtia ajaen pitkiä autoletkoja, kulkisivat busseissa kun ei taidot riitä!

Kaikkea sitä kyselläänkin! Metsänhoitoyhdistykset ei rakenna metriäkään metsätietä elleivät metsänomistajat ole tientekoa tilanneet. Tiedossa toki on vihervassareiden kielteinen asenne metsäteiden rakentamista kohtaan, mutta kyllä hekin mieluummin teitä pitkin ajelevat kuin jorpakossa luontokohteisiinsa tarpovat.

Hintoja voisi halpuuttaa. Nykyhinnoin pystyy vain kuningas ostamaan. Heisan hopsan. Asiakasomistaja.

Ilkka väitti 18.12. merivoimien komentajaksi nousevan Jori Harjun olevan teuvalaislähtöinen. Jos lähtökohtana pidetään syntymää, hän on alajärveläislähtöinen.

Ihanaa joulunaikaa keskussairaalan os. A12 hoitohenkilökunnalle ja kiitos empaattisesta hoidosta 10.–13.12. ennen ja jälkeen leikkausta, olette enkeleitä!

Kokoomuksen Vartiainen oli melko ylimielinen väittäessään että tuloerot eivät ole suurentuneet, vaikka niin on käynyt.