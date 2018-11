Lukijoilta: TEKSTARIT

Lukijoilta: Luonnon arvot kunniaan

Luonnonsuojelun tarkoitus on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Moni eläinlaji on kuollut sukupuuttoon ihmisten takia. Esimerkiksi muinoin monet jättimäiset nisäkkäät eli megafauna on metsästetty sukupuuttoon. Salametsästys uhkaa ja on jo tuhonnut useat eläinlajit niiden harvinaisten ruumiinosien takia, joista saa keräilijöiltä paljon rahaa. Monille raha on tärkeämpää kuin luonto. Lue lisää