Lukijoilta: Tekstarit

Pyörätien jatkeita ovat vain suojatiet, jotka on maalattu kaksiosaisella valkoisella katkoviivalla. Siinä pyöräilijää on väistettävä. Pyöräilijä.

Kiitos taas Markus E. Myllymäelle (Ilkka 2.8.) asiallisesta ja avartavasta tekstistä ”eläkeläisiäkään ei pidä niputtaa”.

Voi hyvä Ylen musiikkijohtaja, voisitteko te ymmärtää että kansa haluaisi että iskelmiä olisi 80 prosenttia kuultavasta musiikista Radio Suomessa (Radio Pohjanmaa) eikä 20% niin kuin nyt on. Veroeuroilla toimivan radion pitäisi olla meitä maksajia varten, ei teidän haluja varten. Äkkiä miehet vaihtoon jos eivät tätä ymmärrä.

Ei auttanut Solarsoundin ulkopuolen riehumiseen poliisin ja järjestäjien toimenpiteet. Useamman lähialueen kerrostalon rappukäytävän ulko-oven ikkuna rikottu pe-la-yönä. Pois tuollainen tapahtuma kaupungin keskustasta.

Kaija Honkola kirjoitti asiaa tuskaisesta lämpötilasta, ja mistä johtuu, lukekaa Raimo Mäkelän kirja Ilmestyskirja nyt. Tiedätte mitä tuleva on! t. Uskova.

Onko olemassa turhempaa pörisijää kuin vesijetit näillä Pohjanmaan pikkujärvillä, näiltä kaahailijoilta on jäänyt jokin kehitysvaihe väliin moposta moottoripyörään siirryttäessä.

Sote-solmu jarruna laajaan maahantuloon varautumisessa, otsikoi lehti artikkelin, jonka mukaan tulevaisuuden maakuntahallinnot joutuvat järjestelemään alueillaan tasajakoisesti väestömäärän mukaan jopa 100 000 turvapaikanhakijaa (Ilkka 6.8.). Kun turvapaikanhakijan ylläpitokustannukset ovat 65 euroa/vrk eli noin 24 000 euroa/vuosi, vastaa em. maksimimäärä lukemaa 2,4 miljardia euroa/vuosi. Missä on kansallisen etumme kipuraja? Eikö missään?

Ei olisi Tarinanmetsästäjien tarvinnut koko Suomea kiertää kun ei löytynyt kuin v-alkuinen sana ja sitä käytettiin.

Suomi on niitä harvoja maita, jossa monikulttuurisuus on kohtalaisen hyvin toiminut. Ajatellaanpa ruotsinkielistä väestöämme. Balkanin niemimaa on ollut ruutitynnyri ottomaanien imperiumin toteuttamien väestönsiirtojen johdosta. Katalaanit ja espanjalaiset riitelevät. Ranskan- ja saksankieliset Sveitsissä ovat sulassa sovussa. Entä Saksa miljoonine pakolaisineen ja Ruotsi, uusia mahdollisia Balkaneitako? Kaaos todennäköistä.

Kuinka voidaan edes suunnitella kaivostoimintaa Saimaan rannalle. Eikö vieläkään ymmärretä, että puhtaat vedet ja puhdas luonto ovat Suomen suurimmat rikkaudet nyt ja varsinkin tulevaisuudessa! Muutaman työpaikan takia ei Euroopan puhtainta järvialuetta kannata riskeerata. Tämän luulisi ymmärtävän kaikkien täysijärkisten päättäjienkin.