Lukijoilta: TEKSTARIT

Lukijoilta: Kestävä arki on meidän kaikkien velvollisuus

Kesällä on hyvä unohtaa arkirutiinit, mutta kestäviä valintoja ja tapoja kannattaa toteuttaa myös lomaillessa. Ympäristönsuojelussa valtioiden ja viranomaisten päätöksillä sekä tuotannolla on keskeinen rooli. Silti myös yksittäisten ihmisten valinnoilla ja teoilla on iso merkitys. Vesistöt pilaava sinilevä sekä mereen kulkeutuva muovijäte ovat näkyviä merkkejä ihmisten aiheuttamasta kuormituksesta ympäristölle. Itämereen valuvista ravinnepäästöistä 75 prosenttia aiheutuu ruoantuotannosta. Kulutuksen hiilijalanjäljestäkin ruoan osuus on reilu viidennes. Lue lisää