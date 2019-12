Lukijoilta: Tatuoitu ihmiskuva

Lukijoilta: Herättäjän talo entisöitiin Lapualla Talvi tuli tohinalla maakuntaan

llkka 1.12.1979 Herättäjän toimitalo Lapualla on kokenut muodonmuutoksen. Talo on saneerattu ja maalattu päältä kauniin punaiseksi. Alakertaan on avattu suuri kirjakaupan myyntihalli, rakennuksen toisessa siivessä on kustannustuotteiden varasto ja yläkerrassa uudenaikaiset toimistotilat. Lue lisää