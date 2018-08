Lukijoilta: Tasa-arvolla harhauttaminen

Lukijoilta: Evankelisluterilainen kirkko on suvaitsevainen

Suomalaiseen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu noin seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista. Evankelisluterilaisen kirkon toiminta on muutoksessa, kirkko on oppinut ja oppii virhearvioinneistaan. Kirkko on tullut lähemmäksi ihmisen arkipäivää, unohtamatta Raamatun sanomaa. Lue lisää