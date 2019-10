Lukijoilta: Tarvitsisiko turveyhtiö Vapokin parempaa omistajaohjausta?

Valtionyhtiöiden roolit ja toimet puhuttavat. Veikkaus on levittäytynyt ja mainostanut sumeilematta. Paljon ihmisiä on jäänyt koukkuun ja loukkuun.

Sinänsä hyvä tarkoitus on mennyt yli. Tuki urheilulle, tieteelle, taiteelle ja vähäosaisille on paikallaan, mutta monet lieveilmiöt eivät kestä tarkastelua.

Postilaisia yhteiskuntamme on kohdellut huonosti jo pitemmän aikaa. On kyseenalaista palkita johtoporrasta ylettömin palkkioin, kun työntekijöitä siirretään alempiin sopimuksiin. Postin ja lehtien jako on yhteiskunnan peruspalvelua. Postilaiset ovat palkkansa ansainneet.

Entä sitten Vapo? Yhtiö jakoi osinkoja 12,3 miljoonaa euroa, puolet saa valtio.

Mitä yhtiö maksaa kalastuskunnille, rantojen omistajille, matkailuyrittäjille? Mitä saavat maaseutukunnat, kun yhtiö tuhoaa ainutkertaista suoluontoa, pilaa alapuoliset vesistöt ja vaikeuttaa järvimatkailua?

Matkailu ja turvetuotanto on huono yhdistelmä. Vapo harrastaa suomalaista kolonialismia säälimättömästi, vain poliitikot ovat oikeassa.

Vapo haki elokuun lopussa Vaasan hallinto-oikeudelta oikeutusta lisäpäästöihin Kinnulan Vehkanevan turvetuotantoalueelta. Alkuperäinen hakemus oli pari vuotta aikaisemmin, mihin Länsi- ja Sisä-Suomen avi ei suostunut. Hakemus hakemuksen perään!

SLL:n Keski-Suomen piirin lausunto 15.12.2017 totesi: ”Suot ovat sekä hiilinielu että hiilivarasto. Vehkanevan luonnonhiilivaraston polttaminen aiheuttaisi arviolta lähes miljoonan tonnin hiilidioksidipäästön (ekv), siis yli 850 tonnin päästön jokaista Kinnulan kunnan asukasta tai noin 6 tonnin päästön jokaista jyväskyläläistä kohden laskettuna juuri nyt, kun ilmaston muuttamiseen olisi puututtava mitä tiukimmin.”

Piirin mukaan ilmastovaikutukset on otettava huomioon kaikissa päätöksissä myös turpeenkaivussa, vaikka puutteelliset lait eivät siihen suoranaisesti velvoittaisikaan.

Monet Suomen kunnista ovat tehneet päätöksiä, joilla pyritään nopeassa tahdissa hiilineutraaleiksi. Miten se onnistuu vaikkapa Jyväskylässä ja Kinnulassa noiden lukujen valossa?

Vehkanevan kaltaisia alueita on Pohjanmaallakin kymmeniä: Turve kuskataan Jyväskylän, Pietarsaaren, Oulun jne. voimaloihin ja jäljelle jäävät kalutut suot ja ruskeat järvet.

Turvetuotanto aiheuttaa mittavia menetyksiä järvien hyvinvoinnille: happikato veden tummuessa, kalastomuutokset, elohopean kertyminen petokaloihin, rantojen liettyminen. Järvien tilaa mitataan vanhentuneilla mittareilla, mitkä on tarkoitettu yhteiskunnan jätevesille.

Veikkauksen hallitusta muutetaan, asiantuntijoita lisätään. Samaa voisi toivoa Vapollekin. En huomannut kovin montaa ympäristöasiantuntijaa uusissa toimielimissä, etenkään yhtiön hallituksessa.

Ministeri Paaterolla voisi olla tänä päivänä aihetta tutkia Vapon hienoja strategioita, joilla ilmastovaikutukset, suot ja järvet saataisiin kansalaisten toivomalle tasolle. Jos jossakin toivoisi ohjausta, niin Vapo olisi valtionyhtiöistä ykkönen.

Reino Hakkarainen

Jyväskylä