Lukijoilta: Tarkkikselle vai jatkokoulutukseen?

Lukijoilta: Mikä on, kun maaseudun nuoret lähtevät kotiseudultaan?

Onko se, kun nähdään, kuinka elämä on kovan työn takana, niin kuin onkin, mutta siinä on suurin osa harhaa. Kaupunkilainen on aina karehtinut maaseutulaista siitä, että ihmiset ovat vapaita päättämään menonsa ja tulonsa. Sekin on harhaa. Kaupunkilainen on 8 tuntia työssä ja sitten vapaa tekemään halunsa mukaan, tuijottaako naapuritalojen seiniä, televisiota tai meneekö harrastuksiinsa. Monet ovat maalla kasvaneet ja kaipuuta on maaseudulle, mutta on tyydyttävä ratkaisuunsa. Tässä yksi syy kateuteen. Lue lisää