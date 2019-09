Lukijoilta: Tarinani mielialalääkkeistä

Lukijoilta: Suomalainen ruoka on juhlapäivän arvoinen!

Vietämme keskiviikkona 4.9. maailman ensimmäistä Suomalaisen ruoan päivää. Ajankohta on mitä mainioin, sillä satokausi on parhaimmillaan niin vihannesten, juuresten kuin marjojenkin osalta. Suomi on sikälikin poikkeuksellinen maa, että meillä aivan jokaisella on jokamiehenoikeuden suoma mahdollisuus kerätä marjoja ja sieniä metsästä. Lue lisää