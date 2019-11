Lukijoilta: Tapaus Räsänen – Suomen oikeuslaitos astumassa pimeälle puolelle

Lukijoilta: Onko lääkärifirmakauppa laiton?

Ulkomainen sairaanhoitojätti Mehiläinen uhkaa kaapata kotimaisen hoitojätin, Pihlajalinnan. Maassamme on jo nyt yksityisen sairaanhoidon oligopoli, jolla on varsin pitkälle menevä saneluoikeus esimerkiksi kuntiin. Jos nyt Mehiläinen ja Pihlajalinna saavat yhdistyä, sitten meillä on käytännössä monopolitilanne. Eikö kilpailulainsäädäntö koskekaan lääkärifirmoja, eikä varsinkaan ylikansallisia sijoittajia? Näihin asti monopoleja on pyritty EU:ssa ja Suomessa torjumaan henkeen ja vereen, lukuun ottamatta tietenkin Alkoa, Veikkausta ja alueellisia jätefirmoja. Lue lisää