Lukijoilta: Takapuskurin kuskit

Mikä kumma siinä on, kun pitää ajaa ihan takaluukussa kiinni? En ymmärrä, mitä nykyään opetetaan autokoulussa. Vaikka ollaan kaupunkialueella, jossa on pääsääntöisesti 50 km/h nopeusrajoitus, ei se todellakaan oikeuta ajamaan niin kiinni toisen auton takana. Jos edessä ajava jostain syystä hidastaa vauhdin, saattaa tulla ikäviä seurauksia. Eikä kaupunkialueella edes kannata yrittää ohitusta.

On myös huomioitava vallitsevat keliolosuhteet. Vaikka autoon astuessa ajorata näyttäisi kuivalta, saattaa olla mustan jään kohtia, eikä niitä huomaa, jos sattumoisin on vaikka kiinnostus kohdistunut johonkin muuhun kuin siihen auton kuljettamiseen. En edes halua mainita sanaa kännykkä.

Tämä hiillostamisen tyyli on pistänyt minua niin silmään kaikista autossa olevista turvallisuutta lisäävistä peileistä, jotka joka autossa ovat vakiovarusteena, että päätin siis avautua. Ymmärtääkseni jokaisessa autossa on katsastuksen läpäissyt etulasi, eli pitäisi kaiken järjen mukaan nähdä, että milloin on liian lähellä edessä ajavaa autoa.

Kaasupoljin ei tarkoita sitä, että kaahataan imussa, vaan sitä voi ihan omalla pikku jalalla säätää, kuinka ajaa. Huolestuttavaa on se, keitä ovat nämä imussa ajavat. He ovat alle kolmekymppisiä naishenkilöitä. En todellakaan ymmärrä tätä huolestuttavaa piirrettä. Jotain on tapahtunut joko opetuksessa tai nuorten naisten pääkopassa.

Klopit menevät ohi, jos niin päättävät, mutta eivät häntäile. Ei ole turvallista ”seurata johtajaa”, jos se sitä on, turvattomuuden tunnetta. Silloin on parempi antaa jonkun toisen ajaa tai jäädä kotiin.

Minä aion jatkossakin huomauttaa takavalojen vilkutuksella, että ”hei tyttönen, jätäpä väliä!”

Vuokko Haapoja

Seinäjoki

Kaasupoljin ei tarkoita sitä, että kaahataan imussa, vaan sitä voi ihan omalla pikku jalalla säätää, kuinka ajaa.