Lukijoilta: Taivastelijan työhakemus

Heippa sulle, Into Seinäjoki Oy:n viestintä ja markkinointipäällikkö Sanna Männikkö.

Lukaisin kahdeksan donan tarjouksesi tästä aviisista ja päätin tarttua siihen.

Mä pistän kaupungin omana poikana jo etukäteen 10 päivän kuvauksen Seinäjoesta.

Kas näin:

Päivä 1) Jos olet hankkinut työpaikan Seinäjoelta, niin ellei nyt ihan tajuton säkä ole, et voi koskaan liikkua julkisella liikenteellä töihin mennen tullen. Et minnekään, et minään aikana. Oma auto on se juttu. No more, no less. Piste.

Päivä 2) Atria, Seinäjoen kaupunki ja Maitojaloste eli Valio. Siinä suurimmat työnantajat joihin voi päästä ilman sen suurempia suhteita. Muuten sopii integroitumisen vuoksi opetella sellaisia perusseikkoja kuin että ”missä olet ollut” -lause ei kuulu tuohon muotoon eikä varsinkaan ”misää sää oot ollut” vaan ”mihinä soot ollu”. Stadin slangi on eritoten aivan punainen vaate ja förbi kaikissa tilanteissa.

Päivä 3) Seinäjoki sai sattuman kauppana osana valtakunnallista hallintouudistusta kaupunkioikeudet 1960. Siitä ei ole vieläkään toivuttu täysin ja tätä nykyä olemme jo ilmakehän ulkopuolella viipottamassa ja parturoimassa historiallisia kuusikkoja, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja saisi oman nimikkotiensä.

Päivä 4) Seinäjoki tekee hyvää vauhtia keskustasta nukkumalähiötä ja siirtää erityyppiset palvelut laidoille, viimeisimpänä Jouppi. Mutta jos ryyppääminen ja syöminen kiinnostaa, Seinäjoen keskusta on ihan oivallinen paikka vielä.

Päivä 5) Hyväksyttävät puolueet ovat kepu, kokoomus ja perussuomalaiset ja aivan rimaa hipoen demarit. Älä vaan rupea puita halailemaan tai veroastetta nostamaan. No can do näillä leveyspiireillä.

Päivä 6) Katu-uskottavuutesi nousee huippuun, kun haukut Raimo Sarajärven valmentajavalinnat ja johtamistaidot sekä manaat tuopin äärellä, että joutaisi koko SJK tipahtaa divariin.

Päivä 7) Kaikkialla baareissa on ihan sama meininki kuin muuallakin Suomessa. Osa naisista on sopivan kevytkenkäisiä ja kaikki miehet ovat puutteessa. Miesten haku ja naisilla on mistä raakata.

Päivä 8) Seinäjoki muistuttaa etäisesti kaupunkia vain rautatieaseman läheltä. Muuten alue on kuin joku Järvenpää tai Hyvinkää Uudeltamaalta. Plus tämän lisäksi meillä on Avara luonto -tyyppisiä korpimaita useampi sata neliökilometriä. Tätä ne kuntaliitokset teettää.

Päivä 9) Eriasteista pienyrittäjää on kaikki paikat täynnä. Tämä ei ole pitkien piippujen ja ay-toiminnan mekka.

Päivä 10) Vinosta näkökulmastani huolimatta täällä kyllä kelpaa elellä. Muutama järvi ja yksi vuorikin löytyy ihan itse tehtynä. Kuopiossa toki Jouppilanvuorta sanottaisiin mäeksi ja Kyrkösjärveä Inarissa lammeksi, mutta sallikaa meille pieni liioittelu, kun olemme jo avaruudessakin tunnettuja ja Elon Muskin kanssa twiittailemme.

P.S. Ollaan nyt laihialaisia eli pirun nuukia kaikin puolin. Tämä kirjoitus ei maksa kuin tonnin Into Seinäjoelle, jos päätätte palstoillenne laittaa.

Timo Ekman

Seinäjoki