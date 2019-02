Lukijoilta: Syyllisten etsiskelyä alkuvuodesta 2019

En mä täs kettää syyllissii kaippaa, Lahtist ja konekiväärii mää kaippasin. Tuttu lause Tuntemattomasta, joka ei mitenkään päde tähän aikaan, kun joka asiaan haetaan vain syyllisiä.

Näin sivusta seuranneena Jakk:n sotkujen lastaaminen kahden miehen niskoille, vaikuttaa juurikin siltä, että syylliset on kovan kaivamisen jälkeen löydetty ja kunhan ukot saadaan tiilenpäitä lukemaan, niin asia voidaan unohtaa ja haudata.

Yksinkertaistettuna on tapahtunut seuraavaa. On haettu valtiolta koulutukseen rahoitusta ja sitä on annettu 35 miljoonaa ja se raha on käytetty koulutukseen. Ilmeinen rikollinen toiminta on ollut räikeätä, eli koulutukseen ei ole sisältynyt työharjoittelujaksoja ja tämän nyt ymmärtää jokainen, että jos aikuiskoulutukseen haetaan valtiolta rahaa, niin tottakai siihen koulutukseen pitää sisältyä myös työharjoittelujaksoja.

Se, että rahalla on koulutettu ihmisiä, eikä rahoja ole ilmeisestikään laitettu omiin taskuihin, ei vähennä rikoksen räikeyttä ja huutavaa vääryyttä mitenkään.

Sitten kun niitä oikeita syyllisiä aletaan etsiä, niin eikös silloinen opetusministeri Sari Sarkomaa ole äärimmäisenä vastuussa, oman ministeriönsä tekemisistä?

Sillä oletettavasti 35 miljoonan hakemus on tarkistettu ja todettu, että onko se koulutus johon sitä haetaan, kaikilta osin vaatimukset täyttävä? Sisältääkö ammattipätevyyttä lisäävä aikuiskoulutus työharjoittelujaksoja? Vai onko opetusministeriön rahakirstunvartijat laiskoja tai niin epäpäteviä, että antavat 35 miljoonaa euroa, väärin perustein haettuun koulutukseen?

Mutta jos tämä rikollinen kaksikko on hakenut rahaa vilpillisesti ja tahallaan johonkin aivan muuhun ns. koulutukseen ja ilmoittaneet, että koulutus nimenomaan sisältää työharjoittelujaksoja, eikä sitten kuitenkaan olla työharjoiteltu, niin linnatuomiothan ovat varsin heppoiset rangaistukset. Ei voi tietää sitä, kun ei ole hakemusta nähty.

Toinen asia, joka tässä ajassa kummastuttaa, on tämä vanhusten huollosta syntynyt meteli. Tässäkin haetaan syylisiä, ja ovathan ne onneksi löytyneet, myös tässäkin asiassa.

Kaksi miestä on löytynyt ja syyllisiksi on todettu ja ensimmäisten kivien heittelijöitäkin on jonoksi asti. Eli pääsyylliset ovat herrat Sipilä ja Orpo!

Inhottavia asioita tässä koko asiassa on vaikka kuinka paljon ja yksi perustavimmista asioista on tietenkin ihmisten huono hoito.

Joku jo sekoili, että tässä pahimpana pidettäisiin sitä, että ihmisten hoitamisella joku tienaa rahaa ja että rahasta ei muka saisi edes puhua, silloin kun puhutaan hoiva-alasta.

Kysehän ei ole siitä, että tienaako joku ja miten paljon tienaa, vaan siitä, että niillä miljoonilla, joilla tätä alaa nyt pyöritetään, ei tarjota ihmisille kunnon hoitoa eikä palvelua.

Toinen inhottavalta tuntuva asia on tällä asialla politikointi, eli syytetään enimmäkseen Sipilää, jopa oma puolue syyttää ja esittää jo uutta puheenjohtajaa seuraaviin vaaleihin. Mitenkä tämä sotku voi olla yhden tai kahden miehen syytä? Suomessahan on hallitus ja eduskunta!

Ilman eduskunnan tukea, hallitus kaatuu ja ilman eduskunnan tukea ei hallitus pysty lakejaan säätämään.

Eikä tämä tilanne ole syntynyt tällä vaalikaudella, vaikka SDP niin väittääkin. Samaa huonoa hoitoa on tarjottu jo vuosia ja siitä on puhuttu ja puhuttu, mutta mitään ei ole aikaan saatu, asian parantamiseksi.

Aiemmin vanhuksia kohtelivat huonosti kunnat ja nyt kunnat ja yksityiset. Hallituksen ohjeistuksen vastaisesti kunnat ja kuntayhtymät ovat luulleet pääsevänsä koko vanhusten huolto taakasta, myymällä kiinteistöt ja palvelut yksityisille toimijoille.

Periaatteella silmät kiinni ja mielestä pois. Ja nyt on hyvin vaikea tätä asiaa peruakaan, kun johtajat ovat suuressa tietämättömyydessään, sitoutuneet vuosikymmenien sopimuksiin ja iloisena allekirjoitelleet asian-ajaja tiimien luomat sopimukset, jotka takaavat satoja miljoonia toimijoille, jos niistä yritetään päästä irti.

Kuten muuan viisaampi on todennut, voit katsoa muualle, mutta et voi olla tiedostamatta.

Juha Niemi

Ilmajoki