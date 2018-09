Lukijoilta: Suvaitsevainen Ruotsi paljastaa vaalien alla todelliset kasvonsa

Vaalipropaganda on taitolaji, johon ei totta vie aivan joka poika pystykään. Naapurimaassa Ruotsissa parlamenttivaalien alla tämä on tullut taas varsin kyseenalaisella tavalla esille.

Ruotsissa se kulminoituu maahanmuuttokriittisten ruotsidemokraattien (ruots. Sverigedemokraterna, SD) mustamaalaamiseen. Ruotsissa SD:n vaalityön häiritseminen ja organisoitua ja järjestelmällisesti ohjattua. Siis Ruotsissa, tuolla Pohjanlahden toisella puolella, kaiken suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon tyyssijassa.

Kymmenissä Ruotsin kunnissa tuhottiin muutaman yön aikana kaikki SD:n vaalimainokset, jotka sitten puolueen aktiivit seuraavan päivän aikana uusivat. Seuraavana yönä taas kaikki toistuu.

Myös ennakkovaaleissa tehtiin ruotsidemokraateille jatkuvasti haittaa. Ruotsissa kun on vaalitapa, jossa jokaisella äänestyspaikalla on saatavilla kunkin puolueen vaalilappuja, joihin äänestettävä merkitään.

Kymmeniltä paikkakunnilta on ilmoitettu, että SD:n vaalilippuja ei löydy ollenkaan tai ne on poistettu kokonaan.

Tällä tasolla siis jo toimitaan demokratian ja kaiken maailman kansankotien kehdossa Ruotsissa. Ja valitettavan usein Ruotsin malli, niin hyvässä kuin pahassa, apinoidaan sellaisenaan myös meille tänne Suomeen.

Ja jos tarkkaavainen lukija vähänkin on ajan hermolla, niin varsinkin suomalaiseen mediaan tämä tauti on iskenyt parantumattomasti. Siitä varsinkin me perussuomalaiset olemme saaneet osamme.

Valeuutisointi on toinen erinomainen propagandamuoto. Eräs näistä monista valeuutisista on levinnyt kulovalkean tavoin myös meidän mediamme välityksellä.

Sen mukaan SD:n puheenjohtaja Jimmie Åkesson olisi panikoinut, kun heidän ehdotuksensa kaksoiskansalaisuuden kieltämisestä olisi otettu vastaan ruotsinsuomalaisten keskuudessa isolla haloolla.

Tosiasiassa SD on alusta alkaen korostanut, että kaksoiskansalaisuusmääritelmät eivät koske pohjoismaalaisia, kuten suomalaistaustaisia.

Siitä huolimatta, että Åkesson teki moneen kertaan puolueensa kannan julkisuudessa täysin selväksi, niin kuitenkin ruotsalainen valtamedia jaksaa toistaa väitettä, että ”tuhannet suomalaiset menettävät kansalaisuuden ruotsidemokraattien voiton myötä”.

Amerikkalainen Infowars-sivusto on kertonut myös Ruotsin massiivisesta ja yksipuolisesta sensuurista, johon ovat ottaneet voimallisesti osaa Google ja sen omistama Youtube tarkoituksenaan toimillaan vaikuttaa vaaleihin ja niiden lopputulokseen.

Esimerkkejä! Youtubesta poistettiin vain vajaa kaksi tuntia julkaisemisen jälkeen SD:n kustantama dokumentti, jossa paljastettiin sosiaalidemokraattien natsikytköksiä.

SD julkaisi myös harmittoman ja satiirisen animaation pääministerin (demari) ja nykypoliitikkojen touhuista Ruotsissa. Yllätys, yllätys! Animaatio poistettiin kahden tunnin kuluttua sen julkaisemisesta.

Sen sijaan sosiaalidemokraatit näyttivät todelliset kasvonsa julkaisemalla valheellisen arabiankielisen viestin, jossa varoitettiin ruotsidemokraattien ja maltillisen kokoomuksen sulkevan kaikki moskeijat ja kieltävän halal-lihan.

Kosiskeluyritys valheen kautta maahanmuuttajataustaisiin äänestäjiin osoitti demarien todelliset kasvot.

Ironista on vielä se, että viestiä ei ole vieläkään poistettu, vaikka Ruotsin demaripääministeri Löfvenkin oli pakotettu sen tuomitsemaan julkisesti.

Näitä naapurimaamme politiikan kiemuroitu on vaikea olla rinnastamatta siihen, mitä myös täällä Suomessa tapahtuu.

Varsinkin vastuullisen journalismin, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon nimiin kirkuva mediamme on näyttänyt meilläkin ne todelliset närhen munansa.

Ja se näky ei todellakaan ole kaunis...

Jukka Mäkynen (ps.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa