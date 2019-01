Lukijoilta: Susien karkottamiseen voisi testata yksinkertaista hälytintä

Susia pidetään arkoina petoeläiminä, jotka ovat oppineet karttamaan ihmisiä. Ihmiset hävittivät 1800-luvulla sudet melkein sukupuuttoon. Suomessa susi on ollut lailla rauhoitettu eläin jo useita vuosikymmeniä.

Nykyiset havainnot asutuksen lähellä pelottomasti jolkuttelevista susista näyttäisivät viittaavan siihen, että sudet itsekin ovat oivaltaneet oman erityiskohtelunsa.

Sudet eivät todistettavasti ole olleet Suomessa vaaraksi ihmisille yli sataan vuoteen. Viimeksi Turun seudulla vuosina 1881–82 saman suden uskotaan surmanneen 21 ihmistä. Toistasataa vuotta aikaisemmin, isonvihan aikaan, susien tiedetään käyneen varsin ahkerasti ihmisten kimppuun. Syynä lienee ollut edeltävien vuosien runsas hirvikanta, joka romahti nopeasti, ja petojen luontainen ravinto kävi riittämättömäksi.

Sudet surmasivat Kyrönmaalla etenkin lapsia, mutta myös aikuisia, riistäen heitä jopa talojen eteisistä. Ei ollut mikään ihme, että talojen ulko-ovet tehtiin kaksiosaisiksi, niin että alaosa voitiin pitää kiinni yläosan ollessa avoimena. Lapset pysyivät sisällä ja sudet ulkona.

Vielä 1800-luvulla, kuten nykyisinkin, sudet olivat vaaraksi kotieläimille, joten kartanoiden lähistölle rakennettiin sudenkuoppia. Joskus samaan kuoppaan saattoi pudota useita petoja. Seppäsen kuoppaan Isossakyrössä oli joutunut jopa seitsemän sutta.

Kerrotaan lisäksi, että Isonkyrön Yryselän Hurrilan sudenkuoppaan oli eksynyt kaksi sutta. Samaan aikaan venäläinen kulkukauppias oli oikaissut talolta näkyvää valoa kohden ja pudonnut syysillan pimeydessä kuoppaan.

Talonväki kuuli kartanon takaa meteliä ja meni katsomaan. Kaksi sutta huusi peloissaan kuopan toisessa päässä, venäläinen kauppias toisessa. Kauppias autettiin ylös ahdingostaan, sudet hyödynnettiin talvivaatetuksena.

Suden sanotaan voivan käyvän ihmisen kimppuun silloin, jos se on sairas – etenkin jos se on raivotautinen. Toinen syy on luonnollisen ravinnon loppuminen. Kolmas syy on poikasten puolustaminen. Nykyiset havainnot Pohjanmaalta näyttävät siltä, että ravintoa ei kaikille yksilöille löydy, joten ne hakeutuvat asutuksen lähelle.

Luonnonvarakeskuksen susiasiantuntija Seppo Kolehmaisen mukaan susi on täysin vaaraton, ihmisiä luonnostaan karttava eläin, joka saattaa alistua jopa koiran edessä. Hän ohittaa kevyesti historialliset tapaukset, samoin kuin Amerikan Minnesotan ja Ruotsin Kolmårdenin (v.2012) eläintarhojen onnettomuudet, joissa sudet ovat surmanneet hoitajansa.

Olen esittänyt Kolehmaiselle ja Ähtärin eläintarhalle, että he testaisivat ihmisten karkotukseen tarkoitettujen hälyttimien vaikutusta susiin, avaimenperän kokoisia, alle 10 euron kapineita. Kolehmainen ei vastannut mitään, eikä eläintarha, koska katsoo kaikki varotoimet täysin tarpeettomiksi ja typeriksi. Lienee selvää, että moni ihminen lamaantuu kohdatessaan suden – yli 100 db:n ääni voisi karkottaa pedon.

Kalervo Mielty

Isokyrö