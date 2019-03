Lukijoilta: Suomi-hiihdon armoton Waterloo

Lieneekö hiihtokansan maine hiihdetty unohduksiin käydyissä MM-mittelöissä? Juoksijat nostivat Suomen maailmankartalle aikoinaan. Nyt taidettiin perässähiihtää Suomi kartalta pois!

Mikä on Seefeldin fiaskon syy, sopii kysyä.

2001 Lahden MM-kisoissa miehemme douppasivat rankasti. Selityskierros oli lyhyt, löröt tuli housuihin. Nyt isäntämaa jälleen, Itävalta, piikitti maineensa maanrakoon.

Itävalta on kasvattanut aikoinaan ja viime vuosinakin negatiivista karriääriä julmilla kiduttajilla, mm. Hitlerin ”kasvattaneena”. Nyt sen hiihtokansaa kidutetaan veridopinskandaalilla.

Hiihtomaineensa tahrannut Suomi nousi 2001 katastrofista jotensakin kuiville. Nyt selitystä vaatii kehnoon kisasaaliiseen mitalinälkäinen kansa.

Huolto- ja muu johtokaarti ei saa kehuja suksionnistumisissaan. Neljänsiä karvaita sijoja tuli Iivolle, Kristalle ja joukkueviestissä. Toki Iivo ansaitsee kehunsa pronssistaan...

Siis miten yrittää tavoittaa edes Ruotsia? Norjan ylivoimaa on jotenkin mahdoton selittää, jos ja kun sen dopingarvotkin lienevät nyt puhtaita.

Väitän asennetason hiihtoon pääsyyksi kehnoon menestykseen. Suomi-kärki on kapea, lajiharrastus laskee joukkuelajien kerätessä nuoret valioyksilöt piiriinsä. Taitoa ja valmennustietoa herraportaissa lienee kyllä, mutta mistä saadaan harrastajainto suksiurheiluun, kuten se Norjassa on. Koululiikunnassa hihtoharastus on minimissään syistä, joita voi arvailla.

Miksi menestyneitä kärkihiihtäjiä ei päävalmennusjohtoon valita meillä koskaan? Sitä kysyi aikanaan mm. Eero Mäntyranta oman hiihtouransa jälkeen hiihtomme surkeassa jamassa ennen Mietaan aikaa 70-luvun alussa.

Sopii sitä ihmetellä. Tottahan esimerkikis Björgenin, Dählien ja Johaugin hurjiin kultasaaliisiin jokin selitys on; onko se asenne, kansallinen keskittyminen liki pelkästään hiihtoon joukkuesporttien sijaan?

Nuoria, kestävyystaitoisia ja motivoituneita hiihtoharrastajia ehkä löytyisi, jos hiihtokouluja synnytettäisiin todenteolla.

Meillä aika suosii pikatuloksia ja että ”pitää olla mukavaa”. Ammattiurheilun arki on vähemmän mukavaa, se on hyvää itsetuntemusta, ankaraa rääkkiä ja kannustavaa asennetta kaikilla ikätasoilla.

Pitkiä matkoja joskus hiihtäneenä tiedän lajin vaativan sisun lisäksi mm. hyvähermoista keskittymistahtoa.

Muuten. Jonossa hiihdon ikuisuusongelma ei muutu: Kärkihiihtäjä on rankimman kisan suorittaja, jos kauan kärjessä verrattuna peesihiihtäjiin.

J. Pesonen

Alajärvi