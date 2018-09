Lukijoilta: Suomessa tikittää aikapommi, jonka sytytyslanka lähtee jo alakoulusta

Lukijoilta: Elämää vaikeammat suhteet

Lähes jokainen pitää itseään psyykkisesti normaalina, mutta tämä on hyvin subjektiivinen käsitys. Nykyisen tietämyksen mukaan suurella osalla meistä suomalaisista on mielenterveyden häiriöitä, vaikka he eivät tätä myöntäisikään. Lue lisää