Lukijoilta: Suomalaisten hengen vaarantavalle turvapaikkapolitiikalle jyrkkä ei

Syksystä 2015 alkaen Suomeen on tullut yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Tästä joukosta yli puolella ei ole edellytyksiä turvapaikan saamiseen. Turvapaikan tarvitsijoitakin on. Heidän löytämisensä valtavasta ihmismäärästä ei ole helppo tehtävä.

Matkalle Suomeen on lähdetty erilaisin perustein ja mukana on monenlaista väkeä. Tilanne tunnetaan hyvin esimerkiksi Kauhavalla, jossa on suuri vastaanottokeskus. Nyt toimintaa keskuksessa on tosin supistettu yleisen tilanteen rauhoittumisen kautta.

Lähi-idän ja Afrikan mittavat ongelmat eivät ratkea väestösiirrolla Eurooppaan. On reilua sanoa, että monimutkaisesta poliittisesta tilanteesta huolimatta ongelmat on ratkottava paikan päällä, tarvittaessa kansainvälisen yhteisön tuella.

Oulun, Uuraisten ja Loimaan kauhistuttavat rikokset osoittavat, että suomalaisten hengen ja turvallisuuden vaarantavalle turvapaikkapolitiikalle ei ole mahdollisuuksia eikä löysästä linjasta saa kansainvälisillä kentillä antaa edes vihjeitä.

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt pitää sitouttaa suomalaiseen arvopohjaan. Jos homma ei maistu, täällä ei heitä kaivata ja kotikonnut kutsuvat. Hengenhädässä olevalla ei liene vaikeuksia noudattaa viranomaisen määräystä antaa muille ihmisille ihmisarvo.

Vihreiden paikalliset edustajat olivat elokuussa sitä mieltä, että esittämälläni kritiikillä vihreiden löysää turvapaikkapolitiikkaa kohtaan haluan johdattaa keskustelua pois todellisista ongelmista.

Näitä heidän mielestään on pakkopalautusten yhteydessä tapahtuvan byrokratian oikeellisuus. Yksi vihreä riehui asian tiimoilta lentokoneessakin.

Lainsäätäjä on onneksi ollut hereillä. Eduskunnassa on käsittelyssä monia tärkeitä lakiesityksiä, joiden avulla Suomen tilanteeseen saadaan parannuksia.

Seksuaalirikosten rangaistuksia ollaan kiristämässä. Toinen tiukennus tulee voimaan vuoden alussa. Sen mukaan ulkomaalainen voi karkottaa Suomesta aiempaa nopeammin, jos hän syyllistyy törkeisiin rikoksiin.

Henkilö voidaan myös karkottaa, vaikka hän valittaisi tehdystä karkotuspäätöksestä.

Eivätkä nämä keinot vielä riitä.

Olen täydellisen tyrmistynyt, mikäli oppositiopuolueet ryhtyvät vastustamaan näitä tarpeellisia tiukennuksia ja lupaan puuttua asiaan.

Vastustaessaan kiristyksiä asianomaiset puolueet ottavat myös poliittisen vastuun, mikäli Oulun, Uuraisten ja Loimaan tyyppisiä tilanteita tulee lisää.

Janne Sankelo (kok.)

Kauhava