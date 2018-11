Lukijoilta: Suomalaiset SS-vapaaehtoiset, ei pyhimyksiä eikä roistoja

Julkisuudessa on käsitelty Andre Swanströmin teosta ”Hakaristin ritarit”, joka ansiokkaasti käsittelee suomalaisen SS-vapaaehtoispataljoonan historiaa 1940–1943. Swanström on teoksessaan muun muassa maininnut, että osa vapaaehtoisista on mahdollisesti osallistunut sotarikoksiin tai ainakin suhtautunut niihin hyväksyvästi. Swanström ei esitä tätä tosiasiana vaan lähinnä todennäköisyyteen perustuvana arveluna.

Tästä kirjan parin sivun arvelusta otti sitten Ilta-Sanomat kopin ja julkaisi näyttävästi Swanströmin tutkimuksen tuloksia numerossaan 17.10.2018. Jutun IS:iin kirjoittanut toimittaja Jouko Juonala taas oikaisi mutkia ja sai aikaan raflaavan jutun natsimielisistä, sotarikollisista suomalaisnuorukaisista.

Seuraavaksi asiaan tarttui Ilkka, joka julkaisi jutun, jossa kahden SS-vapaaehtoisen seinäjokelaiset pojat kovasti paheksuivat tutkijan tutkimusta ja kiistivät jyrkästi suomalaisten osuuden mihinkään arveluttavaan.

Itse Swanströmin ansiokas kirja ja siinä hyvin esitetyt tulokset jäivät yhden mitättömän pikkuasian varjoon. Näin tehdään sensaatio eli tikusta asiaa.

Mielenkiintoiseksi keskustelu meni, kun sinänsä arvostamani toimittaja Pentti Kangasluoma pani lusikkansa soppaan herättämällä henkiin jo kauan sitten romukoppaan heitetyn propagandamyytin siitä, että SS-vapaaehtoiset olisivat olleet ikään kuin itsenäisyystaistelumme jääkärien perillisiä ja kulkeneet heidän jälkiään. Tätä teoriaahan ei mikään tunnettu tosiasia tue ja suomalainen vapaaehtoispataljoona onkin nähtävä osana Suomen ja Saksan poliittista liittoutumista talvisodan jälkeen.

Tuossa liitossahan ei sinänsä ollut mitään pahaa, koska vaihtoehtonahan olisi ollut Suomen liittoutuminen NL:n kanssa, johon Suomen kansa ei talvisodan jälkeen olisi missään olosuhteissa suostunut, vaan sellaista esittänyt hallitus olisi kyllä potkaistu pihalle nopeasti.

Edesmenneen äitini nuorempi veli, nimikaimani, 1923 syntynyt Matti Jaakkola oli yksi pataljoonaan lähteneistä. Haltuuni on jäänyt hänen Saksasta vanhemmilleen – siis isovanhemmilleni kirjoittamia kirjeitä. Niistä kirjeistä ilmenee selvästi Saksaan lähdön perimmäiset syyt; talvisodan ja Moskovan rauhan kokeminen huutavaksi vääryydeksi ja vääryyden korjaaminen sekä tietysti nuoruuden into nähdä maailmaa ja seikkailunhalu. Mitään poliittista motiivia ei kirjeistä ilmene eikä äitini minulle sellaisesta myöskään kertonut. Tuskinpa tamperelaisella keskivertoperheellä sellaista olisikaan ollut.

Kirjeistä sen sijaan käy selvästi ilmi enoni tuntema vastenmielisyys juutalaisten kohteluun Saksassa. Hän kirjoitti ”köyhistä lapsiraukoista, joiden oli pakko pitää vaatteisiinsa ommeltua keltaista Davidin tähteä”: Johtopäätös on, että suomalaiset vapaaehtoiset eittämättä tiesivät Saksan juutalaisvihamielisyyden; tiesivätkö he sitten Auschwitzista tai muista leireistä, ei enoni kirjeistä selviä.

On muistettava myös, että jokainen kirje Saksasta Suomeen avattiin ja luettiin sotasensuurin toimesta, joten kirjeisiin ei voinut kirjoittaa kaikkea, mitä tiesi tai ajatteli.

Mainittakoon, että enoni Matti Jaakkola oli oppilaana Swanströmin kirjassakin kuvatulla Bad Töltzin upseerikurssilla valmistuen kurssilla ja pataljoonan kotiuttamisen jälkeen hänet sijoitettiin joukkueenjohtajaksi Suomen armeijaan Karjalan Kannakselle, jossa hän 21-vuotiaana vänrikkinä kohtasi sankarivainajana matkansa pään noin tuhannen muun nuoren suomalaisen lailla Tali-Ihantalan kankailla kesällä 1944.

Sensaationa esiin nostettu kysymys suomalaisten osallistumisesta sotarikoksiin tai tietoisuudesta niistä on nyt esitettynä täysin absurdi. Tiedämme, että suomalainen pataljoona eteni osana Wiking-divisioonaa Kaukasukselle aina Terek-joelle, nykyiseen Tšetšeniaan saakka.

On naiivia kuvitellakaan, että piiskuiden suomalaispataljoona olisi voinut taistella omien sääntöjensä ja normiensa mukaan erillisenä osana hyökkäävää suurvallan armeijaa. Sillä reissulla suomalaisten oli pakko nähdä ja myös tehdäkin jotain sellaista, josta ei jälkeenpäin puhuttu – kuten vaikka Kangasluoman kertomus ammutusta kapteenista osoittaa.

Kun mudassa ui, ei sieltä nousta vaatteet puhtaina. Ei suomalaisten miesten henkilökohtainen kunnia mielestäni sillä reissulla tahraantunut.

Nykypäivän ylimoraalisoivalle historiantajuttomuudelle tekee ehkä hyvää tietää, että suurin osa sodasta selvinneistä SS-vapaaehtoisista pärjäsi sodan jälkeen ihan hyvin. Sulo Suorttasesta tuli kansanedustaja ja Kekkonen teki hänestä jopa puolustusministerin. Pekka Malinen oli paitsi kansaedustaja ja moninkertainen ministeri, myös diplomaatti ja suurlähettiläs. Oliko sitten Kekkoselta piruilua, kun hän nimitti tämän entisen SS-miehen Suomen konsuliksi Puolan Gdyniaan 1960. Taitaapa vaan olla tänään niin, että jos jonkun SS-vapaaehtoisen jälkeläinen nyt asettuisi ehdolle vaalissa, niin hänet ammuttaisiin vaarinsa syntien vuoksi heti alas!

Asiasta kiinnostuneille suosittelen Swanströmin teoksen lukemista!

Matti Jaakkola

varatuomari

Mustasaari