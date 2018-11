Lukijoilta: Suklaalevykeräys sytostaatteja hakeville

Lukijoilta: Selkääntaputtajia ja tosiystäviä

Arvoisa Tapio Neva! Tv-katsojien määrällä kehuskelu on kehuskelua selkään taputtajien määrällä. Kovin vähän on suomalaiselle yleisurheilulle ja maastohiihdolle iloa yli miljoonastakaan selkään taputtajasta, kun tosiystävistä eli nuorista urheilijoista, asiastaan innostuneista valmentajista, seurojen vetäjistä, tapahtumien järjestäjistä ja kökkäväestä on kova pula. Ja kun on kova pula pääsylippunsa maksavista katsojista, jotka saapuvat katsomoon silloinkin kun menestys on hiipunut ja räntää sataa vaakasuoraan. Lue lisää