Lukijoilta: Suhteellisuudentaju ja al-Holin suomalaiset

Viime viikot olemme iltapäivälehtien lööpeistä saaneet lukea pelonsekaista kerrontaa siitä millaisen turvallisuusuhan yksitoista naista lapsineen voi Suomen sisäiselle turvallisuudelle aiheuttaa. Erityisen vauhkoutuneita ovat olleet oppositiopoliitikot, etunenässä kokoomuksen ja perussuomalaisten kellokkaat.

Uskoisin etten ole ainoa, joka vielä muutamaa viikkoa sitten ei osannut aavistaa, että yksitoista naista lapsineen, voisivat näin perusteellisesti Suomen sisäistä turvallisuutta vaarantaa. Varsinkin kun naisten nimet, henkilöllisyydet ja yhteydet ovat tarkkaan viranomaisten tiedossa ja heitä oltaisiin jo lentoasemalla poliisivoimin vastassa.

Paljon on viime vuosina puhuttu varautumisesta, terrorisminvastaisesta työstä, seurannasta, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kuuntelusta. Käytössä on uudet seurantalaitteet, panssariautot ja muut välineet. Mutta että tilanne on tämä, yksitoista naista ja peli on pelattu.

Tuntematta mitään ymmärtämystä Isis-terroristien kelkkaan lähteneitä naisia tai heidän kotiinpaluutaan kohtaan on tämä episodi aiheuttanut minussa enempi huolta ja epäilyksiä siitä mikä on Suomen todellinen valmius ja osaaminen kansainvälisen terrorismin edessä. Selkäpiitä karmiva ajatus on, mitä tehdään, jos jokin terroristijärjestö todellakin päättäisi soluttautua maahamme ja tehdä täällä kammottavia tekojaan.

Erityisesti lisää huolta, että juuri kokoomuksen poliitikot ovat paniikissa. Mitä kaikkea tietävät, onhan kokoomus puolueena ollut kaksikymmentä vuotta hallituksessa ja näin keskeisesti rakentanut Suomen sisäisen turvallisuuden valmiutta. Mitä on jätetty tekemättä?

Suomen uusi Sanna Marinin hallitus on tehnyt päätöksiä asiassa. Lasten, erityisesti orpolasten eteen luvataan tehdä kaikki, mikä on mahdollista ja tuloksista olemmekin jo kuulleet eikä tässä ole mitään poispantavaa.

Elämä kuitenkin sotatantereella on raadollista. Kurdisotilaat ja hallinto tulee, elleivät jo ole näin tehneetkin, eliminoimaan heille vaarallisimmat vankinsa pois päiväjärjestyksestä. Lisäksi olemme kuulleet, että vankileiriltä ”pakenee” joukoittain maksukykyisimpiä vankeja ja salakuljettajat hoitavat heidät sitten tuntuvaa korvausta vastaan pois alueelta. Oletettavaa on, kun tämäkin ”työ” on saatu hoidettua kurdihallinnon mielenkiinto vankijoukon vartiointiin ja elättämiseen loppuu ja portit vapauteen avautuvat kaikille jäljellä oleville naisille lapsineen.

Kaikki alueella toimivat valtiot ja joukot, Isistä lukuun ottamatta, ovat ilmoittaneet tahtonaan, että jokainen maa hakisi omat kansalaisensa pois alueelta. Turkin kanta on ratkaiseva ja tätä taustaa vastaan onkin todennäköistä, että Suomen lähetystöt saavat lähikuukausina Isis-vaimoista vieraita. Tämä tietää sitä, että lähetystöön saapuneet on Suomen ja kansainvälisten lakien mukaan palautettava kotimaahansa. Tämä siitä huolimatta, mitä Suomen hallitus nyt asiassa päättää.

Vaikeat asiat ovat vaikeita, pyöritteli niitä miten tahansa. Mietittävä on myös mitä alle viisivuotiaista lapsista tulee, jos he joutuvat varttumaan vankileireillä jatkuvan aivopesun kohteena.

Minkälaisen uhan nämä syntyperäisiksi suomalaisiksi laskettavat ja vankileireillä varttuneet jo kymmenen vuoden päästä maallemme aiheuttavat, jolloin he ovat vapaita liikkumaan myös Suomeen.

Milloin on oikea aika toimia?

Jukka Pekka Matintupa (sd.)

kunnallisneuvos ja valtuutettu

Alajärvi