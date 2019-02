Lukijoilta: Sudet poliisin riesana

Lukijoilta: Päärata Euroopan tärkeimpiä liikenneverkkoja

Pääradan varren alueet ja kaupungit ovat lähteneet isosti kampanjoimaan pääradan investointien vauhdittamiseksi. Tämä on hyvä ja kannatettava hanke. Jo puolet suomalaisista asuu pääradan varrella. Sujuvilla ja nopeilla yhteyksillä on iso merkitys asukkaiden arjelle, työpaikoille ja elinkeinoelämän kehittämiselle. Raideliikenne on myös erinomaisen ympäristöystävällinen ja turvallinen liikennemuoto. Lue lisää