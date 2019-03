Lukijoilta: Sote-jarrutus tulee kalliiksi

Sotea on nyt yritetty 14 vuotta eikä vieläkään saatu. Antti Rinne SDP:n puheenjohtajana otti heti alussa soten valtapoliittiseksi aseeksi. Siinä hän sai lojaaliseksi apuriksi ja sote-valiokunnan johtajaksi Krista Kiurun. Soten käsittelyssä alkoi heti tulla viivyttelyä eri selityksin.

Edellisen puheenjohtajan eli Tuula Haataisen aikana ei tätä vielä ollut.

Kiurun johdolla käynnistettiin asiantuntija-kuulemisten rumba perustuslaista, joka on aina tulkintaa. Perustuslaissa ei absoluuttista totuutta olekaan, se on siihen lyhyt ja epäselvä esimerkki mikä on riittävää tai kohtuullista erilaisten perusoikeuksien ristipaineessa. Se on enemmän ja vähemmän tulkintaa.

Kadunmies vain ihmettelee, kuka saa kutsua ja kuinka paljon samoja ja eri asiantuntijoita kuultavaksi? Ei sekään ilmaista ole.

Eri ministeriöiden vastuunalaiset virkamiehet tekivät pitkiä päiviä lainvalmistelussa, samalla kun kuultiin useita asiantuntijoita ja käytettiin ulkopuolista työvoimaa. On arvioitu tähän käytetyn 200 miljoonaa ja mitä on käytetty jo tätä ennen ja mitä tullaan vielä käyttämään.

Kun vertaa Antti Rinnettä Paavo Lipposeen, niin tulee johtopäätökseen, Lipponen oli ja on isänmaallinen valtiomies.

Seppo Passinen

Lapua