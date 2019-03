Lukijoilta: Sipilän poliittinen karilleajo

”Sen minkä aamu toi, (poliittinen) ilta vei...”

Ehkä on aikaista lausua muistosanoja Juha Sipilän urasta kansakunnan johdossa mutta ainakin väliarviota voinee tehdä kukin poliittisesti kiinnostunut kansalainen näin vaalien alla. Suorastaan pelottavaa näin keskipuoluelaisena on tutkistella päiväkohtaista puoluegallupia. Se kun ei mairittele ainakaan alkiolaistaustaisena tämän kirjoittajaa.

”Mitä tästä seuraa? Toivotaan, hyvää vaan,” lauloi aikoinaan iskelmälaulaja, oliko 70-luvun Suomessa. Nyt minusta on hämmästyttävintä havaita galluplukujen hurjan hajonnan pääoppositiopuolueen hyväksi. Hyvin ymmärrettävää ja loogista Sipilän kannalta katsoen on perjantaiaamuinen eronpyyntö ministerikabinetilleen.

Kun 5,1 %-yksikköä on gallupkärkipuolueen ja kakkosen kokoomuksen ero, on hälytyskelojen kumu korvia huumaava sekä keskustan että Orpon joukkojen taholla. Ehkä suurin yllätys muhii neljän puolueen tiimoilla, nimittäin se, että Yle-gallupissa niiden kannatusero mahtuu 2,9 prosenttiyksikön sisälle: kok. 16,2 %, keskusta 14,1 %, vihreät 13,7 % ja ps-puolue 13,3 %. Onko Juha Sipilän omankin lupauksen toteuduttava eli hän vaihtuu esimerkiksi Annika Saarikkoon ensi kesän kokouksessa? Siltä nyt näyttää, jos ja kun vaaleissa keskusta saattaa saada poliittisen puoluehistoriansa jopa surkeimman tuloksen.

Jos Antti Rinne saa joukkoineen rökälevoiton, edessä on meillä naapuri-Ruotsin kaltainen pattitilanne eli vaikeus saada maalle toimiva hallituskoalitio. Voisiko demareiden ja vihreiden kanssa kokoomus lähteä samaan kabinettiin? Tuskin mielellään. Ja kun Halla-aho palannee eduskuntaan vaalivoittajapuoluettaan johtamaan, on todellinen jumitilanne; ei ps-puolueen takia, vaan koska keskusta on pakotettu vaalihäviäjänä oppositioon Halla-ahon jengin kanssa.

Se on vaikea taival, jos helppoa ei ole Rinteelläkään, vaikka Sipilän ja Orpon taloustaidoin hallitus ei jätäkään velkamääriltään huonoa valtiontaloutta. Työllisyysluvutkin on kohonneet Sipilän kaudella mutta missä on pääministeri ja kokoomus joukkoineen epäonnistunut pahiten? Poliittisessa uskottavuudessa ja kyvyttömyydessään omille kannattajille vakuuttaa osaamistaan.

Heikko johtajuus eli kansan äänen kuuntelun kehnous on mahdollistanut hallitussuosion laskun eikä niinkään Rinteen ym. opposition taidokkuus. Maa makaa odotuspoterossa kuten Suomi aikoinaan vuosia Kannaksella asemasotavaiheessa.

Jouko Pesonen

Alajärvi