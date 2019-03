Lukijoilta: Sipilä: On aika esittää vaihtoehtoja

Hallitusohjelmaan 2015 on kirjattu sote- ja maakuntauudistus, jotka on sidottu toisiinsa kokoomuksen ja keskustan välillä. Sote-uudistus kaatui omaan mahdottomuuteensa, se on liian iso pala kerralla purtavaksi, se on ollut nähtävissä jo vuosia. Taksi-uudistuskin taisi mennä metsään.

Toimiessani Libanonissa YK-joukoissa kuljetusjoukkueen johtajana, opin siellä ainakin yhden asian. Moni kantahenkilökuntaan kuuluva upseeri halusi jättää sormenjälkensä rauhanturvaamisoperaatioon, tekemällä jonkun uudistuksen. Se mitä tuolla opin, on tässä tiivistettynä: Älä tee uudistuksia. Ne eivät vain onnistu. Tee muutoksia. Pitkäjänteisesti.

Sotelle pitää tehdä jotain, ehkä so ja te pitää erottaa toisistaan ja mahdollisilla muutoksilla parantaa niiden toimivuutta ja kustannustehokkuutta. Tässä on omat ajatukseni siitä mitä itse muuttaisin terveyspalveluiden järjestämistä:

1. Suomessa yhteiskunnan varoin opiskelevalle lääkärille, lääkäriopintojen mittainen velvollisuus työskennellä julkisella puolella. Palkallisena tietenkin, esimerkiksi 5,5 vuotta. 2. Lainsäädäntö, joka sallii työnteon vain joko julkisella tai yksityisellä puolen. Ei päällekkäin molemmissa. 3. Vakuutuslääkärit käyttävät julkista valtaa ja heidät tulisi irrottaa voittoa tavoittelevista yhtiöistä ja siirtää oikeuslaitoksen palkkalistoille. 4. Apteekkien monopoli pitää purkaa.

Näillä pienillä muutoksilla saavutetaan mielestäni isot säästöt ja palvelu paranee, sekä lääkkeiden hinnat alenevat.

Juha Mäenpää (ps.)

eduskuntavaaliehdokas

Ilmajoki