Lukijoilta: Sinun, minun ja muiden hyvinvoinnin tähden

Herkän, luovan ja tavoitteellisen ihmisen mieleen jää helposti monenlaista. Moni asia koskettaa pintaa syvemmälle. Erilaiset kirjat, ihmisten lausahdukset ja arjen kohtaamiset koskettavat.

Sukulaiseni mies on kotoisin Länsi-Afrikasta. Siellä on tapana, että vanhukset elävät muun perheen kanssa ja heidän vointinsa heiketessä saatetaan pyytää tai palkata ulkopuolinen avustaja. Sukulaiseni mies on sanonut, että kun perheen vanhus menehtyy, kirjasto kuolee.

Pysäyttävää perspektiiviä maahanmuuttokeskustelujen ja vastakkainasettelujen keskelle, jossa suomalaisetkin käyvät toisiaan vastaan. Me kaikki vanhenemme.

Myös erityislapsen vanhempana herää kysymys, luulevatko ihmiset, että terveys ja toimintakyky ovat sinun omissa käsissäsi? Määrittääkö se ihmisen yhteiskunnallisen arvon?

Jostain syystä olen lukenut viimeisen puolen vuoden aikana tavallista enemmän lehtiä, jolloin olen vaikuttunut hyvistä kolumneista, kun vanhusten asioista alettiin puhua niiden oikeilla nimillä. Valveutuminen lähti Esperi Care -tapauksesta.

Luettavien kirjojen pinossani on teoksia laidasta laitaan. Viime vuoden lopulla käsissäni oli silloin tällöin kirja, jota luin ja silmäilin pätkittäin: Me puolustimme elämää (2010) on kokoelma dokumentaarista tekstiä ja kuvia, jossa naiset kertovat kokemuksiaan sotakuvien takaa. Pula-ajasta, pelosta, sinnikkyydestä, pyyteettömästä isänmaallisuudesta, väsymyksestä ja traumojen piilottamisesta.

Ihmisen psykologinen kehitys (2014) taas tuo esille, että kehityspsykologinen näkökulma tarvitsee lisää tutkimusta ja tietoa, ja yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa.

Ihminen kehittyy koko elinkaaren ajan, eikä vanhusta nähdä kuluttajana vaan enemmänkin sosiaalisena pääomana, tasa-arvoisena vaiheena kehityskaarta. Sota-ajan ja nykyhetken väliin mahtuu maatalousyhteiskunnan muuttuminen palveluyhteiskunnaksi ja hyvinvointivaltion rakentaminen.

Ennen vaaleja on luonteva heittää kysymys vanhusten hoitoon ja oikeuksiin liittyen: Tämänkö me annamme palkinnoksi sille sukupolvelle ja heidän lapsilleen?

Itsestäni on helpompaa suhtautua poliittisesti virittyneisiin keskusteluihin diplomaattisesti ja ääneen todeta olevansa sitoutumaton.

Helena Syrjälä

Seinäjoki