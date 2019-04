Lukijoilta: Särkyneet lintukodot

Lukijoilta: Laadukasta ja tuloksellista toimintaa – päihdehoito on tarjottava sitä haluaville

Tähän otsikkoon kiteytyy se, mitä toimivan päihdehoidon on tarjottava asiakkailleen. Haasteena meillä Suomessa on, että yhtenäiset laatustandardit ja tuloksien järjestelmällinen seuranta puuttuvat, niin päihderiippuvaisten, kuin läheistenkin hoidosta. Tämä puolestaan johtaa siihen, ettei järjestelmä kehity, hoitopolut ovat epäselviä, hoitoon pääsy on eriarvoista. Lisäksi hoidon tarpeen arviointia toteutetaan niin monella tavalla, kuin on palvelun tarjoajiakin. Lue lisää