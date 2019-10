Lukijoilta: Sanottua

Lukijoilta: Onko Fortum ostamassa ilmansaastuttajia?

Energiayhtiö Fortum on lisäämässä omistustaan saksalaisesta jättiyhtiöstä Uniperista. Kaksi vuotta sitten Fortum sai kovan väännön jälkeen ostettua ko. yhtiöstä noin 50 prosentin osuuden. Nyt Fortum on taas ostotuulella ja pyrkii saamaan Uniperista itselleen 70,5 prosentin siivua. Mikäli tämä yli 6 miljardin maksava kauppa toteutuu, on se Suomen suurimpia yrityskauppoja. Lue lisää