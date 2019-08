Lukijoilta: Sanottua

Lukijoilta: Suomen kieli pääkieleksi

Ruotsin kielen edunvalvontakoneisto haluaa tehdä ruotsin kielestä koko ajan velvoittavamman maan kielienemmistölle eli suomenkielisille ja suomeksi koulunsa käyville ”vieraskielisille”. Koulutetulle pääomalle vieraskielisille kotouttaminen kahdella kansalliskielellä vaikeuttaa julkisen sektorin töihin pääsyä, koska kieliympäristö on pääosiltaan suomenkielinen. Tämä pääoma valuukin muihin Pohjoismaihin, jossa kotouttaminen pääkielellä on helpompaa, kun englantikin on ruotsin rinnalla vahva kielipääoma. Lue lisää