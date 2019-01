Lukijoilta: Sananvapaus kaventuu

Helsingin Messukeskuksessa pidetään tammikuun viimeisenä viikonloppuna Educa-messut, joka on suurin opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Suomessa. Ohjelmassa on luentoja ja suuri näytteilleasettajien joukko.

Aito avioliitto -yhdistys oli varannut ja saanut paikan messuilta näytteilleasettajana. Kyseinen yhdistys on kansalaisjärjestö, joka osallistuu aktiivisesti moniarvoisessa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun tavoitteenaan saada kuuluviin myös klassinen avioliittonäkemys avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan. Tyttöjä pitää saada sanoa tytöiksi ja poikia pojiksi.

Kävi kuitenkin niin, että yhtäkkiä Aito avioliitto ry:n osallistumista kritisoitiin ja sen seurauksena tapahtumajärjestäjä (Suomen messut ja Opettajien ammattijärjestö OAJ) painoi paniikkinappulaa. Aito avioliitto ry:n oikeus osallistua messuille evättiin kohun seurauksena. Mitä pelkuruutta!

Huomatkaa, että Seta ry saa edelleen luvan osallistua messuille näytteilleasettajana. On hyvin erikoista, että Seta ry saa olla Educa-messuilla ja Aito avioliitto ry ei.

Seta keskittyy klassisen avioliittonäkemyksen poikkeamiin ja ajaa avoimesti ja määrätietoisesti sukupuolien moninaisuutta, jota laki ei edes tunne.

Suomessa on sosiaaliturvatunnukset kahdelle sukupuolelle. OAJ:n pitäisi huomioida molempia järjestöjä kannattavat jäsenensä, mutta nyt se suosii toisia ja hylkää toiset. On myös huomioitava, että tämän päätöksen seurauksena ne perheet, joiden näkemykset ovat Aito avioliitto ry:n mukaisia, jätetään huomioimatta, sillä heidänkin lapsensa käyvät koulua. Väitänpä, että suurin osa on edelleen sitä mieltä, että sukupuolia on kaksi.

Aito avioliitto ry:tä syytetään syrjimisestä, mutta avioliiton rajaaminen vain miehen ja naisen väliseksi ei ole perustuslain eikä EU:n ihmisoikeussopimusten vastaista syrjintää.

Laki rekisteröidystä parisuhteesta ottaa lain mukaan huomioon samaa sukupuolta olevien oikeudet riittävällä tavalla. Sukupuolten sisällä voi olla moninaisuutta, mutta ei se poista sitä tosiasiaa, että sukupuolia on kaksi.

Aito avioliitto ry:n kannanotot eivät ole ristiriidassa opetussuunnitelman kanssa, vaikka liberaalit vetoavat ”Tasa-arvo on taitolaji” -oppaaseen (johon oli muuten otettu Seta neuvonantajaksi). Täytyy pitää erillään opetussuunnitelma ja oheismateriaali, varsinkin kun oheismateriaali on ideologisesti kantaaottavaa.

Suomessa on meneillään laaja sananvapauden kaventamispyrkimys, eikä tämä ole ainoa aihepiiri, jossa kriittiset mielipiteet tulkitaan vihapuheeksi ja ne pyritään hiljentämään. Ei ole kuitenkaan suunnitelmissani hiljentyä.

Kati Nummensalo (kd.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki