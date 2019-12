Lukijoilta: Samanikäisten pitäisi saada samaan aikaan ajoneuvot

Mielestäni on typerää, että loppuvuodesta syntyneet saavat paljon myöhemmin ajokortin kuin alkuvuodesta syntyneet. En ymmärrä, miksi asia on näin. Miksi tämä on tehty näin? Kuka tästä hyötyy? Mieti, miltä sinusta tuntuisi, jos olisit syntynyt vasta loppuvuonna ja kaverisi saisi ajoneuvon jo alkuvuodesta.