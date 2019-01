Lukijoilta: Risikko ei ole puuttunut vanhuspalvelun epäkohtiin

Paula Risikko syyttää minua muunnellusta totuudesta ja väärin ymmärtämisestä Ilkassa ja Pohjalaisessa (30.1.). En ole kirjoittanut muunneltua totuutta.

Väitän edelleen, että Risikko on toiminut vaatimustensa vastaisesti ministerinä toimiessaan. Vanhuspalvelulain velvoittavuutta on heikennetty kuluvalla kaudella. Lisäksi Risikko vastusti hoitajamitoitusta jo edellisellä kaudella, kuten edelleen. Väitän edelleen myös, että Risikolla olisi ollut monta mahdollisuutta puuttua epäkohtiin, mutta sen sijaan hän on voimakkaimmin ollut ajamassa yksityisen tuotannon lisäämistä koko sote-kentässä.

Nähdäkseni Risikko jatkaa puheitaan, jotka ovat hänen toimintansa kanssa ristiriidassa. Hallitus, jonka ministerinä ja kokoomuksen sote-vastaavana Paula Risikko on toiminut, on nimenomaan heikentänyt vanhuspalvelulain velvoittavuutta. Asian voi tarkistaa esimerkiksi Kauppalehden uutisesta 29.1.

Risikon arvio, että hoitajamitoituksen ”minimistä tulee maksimi” on tuttu vanhuspalvelulain säätämisen aikaisesta keskustelusta. Hoitajat itse kannattavat minimiä ja sitä on viime päivinä esittänyt mm. Super. Hallitus on myös itse jatkanut viime kaudella alkanutta kuntien rahoituksen leikkauksia mm. kikyn ja indeksijäädytysten kautta, vaikka eivät tätä myönnäkään.

Risikko on toiminut järjestelmällisesti yhtiöiden edun varmistamiseksi niin vanhuspalvelulain kuin sote-lakien säätämisen yhteydessä. Hallitus väittää soten vahvistavan valvontaa, kun Valvira puretaan ja paikalle perustetaan Luova. Kuten Aija Ström toteaa Ilkan ja Pohjalaisen haastattelussa 30.1., valvonta muuttuu entistä enemmän yritysten omavalvonnan ja viranomaisten jälkivalvonnan suuntaan eli heikkenee entisestään.

Samalla yksityiset toimijat lisääntyvät, mm. Esperin tiistaina eronnut toimitusjohtaja on arvioinut hallituksen sote-uudistuksen tuplaavan heidän markkinansa. Valvontaresurssien pitäisi siis yli tuplaantua, jotta edes nykytaso säilytettäisiin, mutta sen sijaan valvonta on muuttumassa paperilla tapahtuvaksi.

Oma lukunsa on hoivayhtiöiden veronkierto, johon viittaan Ilkan ja Pohjalaisen mielipidepalstalla (30.1.). Hallitukselle on tehty useita esityksiä veronkierron kitkemiseksi, mutta se ei ole tehnyt asialle mitään.

Edelleen totean siis, että Risikon puheet vanhuspalvelulain velvoittavuuden lisäämisestä ovat pahasti ristiriidassa hänen omien ja puolueensa toimien kanssa niin Sipilän hallituksessa kuin edellisessä vanhuspalvelulain säätäneessä hallituksessa.

Matias Mäkynen (sd.)

Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa