Lukijoilta: Retkeilevät norjalaiset pärjäävät urheilussa

“Norjalaisesta koulusta toisin Suomeen retkeilyn ja yleensäkin reippaan ulkoilmaelämän”, toteaa eräs molemmissa maissa opettajana työskennellyt tuttavani.

Hiihdon MM-kisojen jälkeen toistui taas sama kuten niin kovin monta kertaa urheilun suurkisojen jälkeen viime aikoina. Haetaan kovasti selityksiä sille, miksi ei pärjätty.

On aivan loogista, että syitä etsitään läheltä. Hiihdon tapauksessa lihaksistossa ei ollut energiaa, viimeistelyssä tehtiin virheitä tai suksikalusto ei toiminut.

Kuitenkin, vaikka kaikilla osa-alueilla olisi mennyt Seefeldissä aivan nappiin, henkilökohtaisia mitaleja olisi voitu odottaa lisää vain Iivo Niskaselta tai Krista Pärmäkoskelta.

Todelliset syyt menestymättömyyteen ovat hyvin syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Seefeldin tiimi teki varmasti parhaansa.

Palataanpa toviksi norjalaisiin. Rovaniemen pohjoispuolella matkaillessa seuraava näky on varsin tavallinen: Norjalainen perhe kurvaa kauniille levähdyspaikalle yli sadantonnin ökymaasturillaan. Takakontista kaivataan esiin termokset, leivät ja muut eväskamppeet ja ruvetaan murkinoimaan Vikakönkään säestyksellä.

Suomalainen perheenisä puolestaan pysäyttää farmarimallin Skoda Octaviansa Napapiirin Shellille ja sidosryhmä alkaa syödä hampurilaisia. Norjalaisilla olisi varaa mihin vain, mutta kuitenkin he valitsevat luonnonläheisen elämäntavan.

Vaikka vuonomaan kansalaisia on marinoitu öljymiljoonilla, he ovat säilyttäneet yhteytensä luontoon ja ulkoilmaan. Väitän, että tässä on ydinsyy siihen, että he pärjäävät kivikovissa yksilölajeissa kuten kestävyysjuoksussa ja maastohiihdossa.

Viimeistään 1990-luvulla suomalaislapsista ja myös aikuisista on ruvennut tulemaan huoneihmisiä.

Suomalainen voi elää koko elämänsä halutessaan 21-asteisessa putkessa. Rakennuksia ja kulkuvälineitä lämmitetään tai viilennetään tähän lukemaan vuodenajan mukaan. Yllättävän moni valitsee elämäntavan, jossa poikkeaa tästä tunnelista vain lyhyen hetken kodin, kaupan tai työpaikan pihalla. Norjalaiset eivät toimi näin, vaikka voisivat.

Sodanjälkeiset sukupolvet aina 1980-luvulle asti tottuivat tekemään töitä, pyöräilemään, kävelemään, hiihtämään tai muuten vain olemaan pihalla. Kun ei ollut nykyajan mitä mielikuvituksellisimpia vimpaimia tai kymmeniä radio- ja tv-kanavia, oli pakko keksiä itse huvitukset.

On hyvin hämmentävää, kuinka nopeasti reippaista ja ulkoilmaan mieltyneistä suomalaisista on tullut edellä kuvaamiani huoneihmisiä.

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann kirjoitti hiljattain Ylen sivuille, että kuinka voimme olettaa, että nykyisessä tilanteessa urheiluseurat hoitaisivat melkein ilmaiseksi lasten liikuttamisen. On myös turha odottaa, että muutos lähtisi sohvalla istumaan jämähtäneistä vanhemmista.

Nyt tarvitaan voimakasta yhteiskunnallista interventiota. Se onnistuu, jos halutaan. Kysykää vaikka Mr. terveydeltä eli Pekka Puskalta, joka pisti projektissaan pohjoiskarjalalaisen metsurin syömään salaattia jo 1970-luvulla.

Meillä on onneksi valmiita malleja jo käytössä. Esimerkiksi Herralan koululla Ilmajoella on pienellä viilauksella saatu jokaiseen aamupäivään kello 9.30–10 ulkoiluvälitunti. Joskus se sisältää ohjattua toimintaa ja joskus ei.

Ihannetilanteessa alakoulussa olisi kuitenkin tuntien jälkeen esimerkiksi kolmena päivänä viikossa erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja, joissa oltaisiin mielellään ulkona. Ohjaajalla ei tarvitsisi olla opettajan pätevyyttä. Tämä olisi vain nykyisen iltapäiväkerhon laajennettu versio.

Minulla on ollut ilo seurata yli kymmenenä kesänä Kuortaneen urheiluopiston liikunnanohjaajien ja opiskelijoiden työskentelyä Tervis-monilajileirillä. Aktiviteetit ovat sellaisia, että lapset ikään kuin huijataan liikkumaan. Näissä puuhissa kilpaurheilu ei ole vielä pilannut liikunnan riemua.

Jos olemme oikeasti huolissamme lasten terveydestä, johonkin tämän tapaiseen harjoitukseen ryhdytään. Projektin oheistuotteena saisimme terveiden punaposkisten lasten lisäksi myös enemmän uusia Iivoja ja Kristoja.

Jussi Ketonen

ulkonööri Ilmajoelta